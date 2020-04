Nach AWO-Hilferuf: Atemschutzmasken aus China geliefert

Das AWO-Demenz-Zentrum bat um Unterstützung: von Helfern und durch Atemschutzmasken. Der Hilferuf fand bis nach China Gehör, allerdings ist die Lage deswegen längst nicht entspannt.

++ Update, 3. April: Vor wenigen Tagen setzte das AWO-Demenz-Zentrum in Wolfratshausen einen Hilferuf ab: In der Pflegeeinrichtung am Paradiesweg gehen die Vorräte an Desinfektionsmitteln und Atemschutzmasken zur Neige. Der vor Wochen bestellte Nachschub ist bis heute nicht angekommen. Der in unserer Zeitung veröffentlichte Hilferuf zeigte Wirkung. „Wir haben bereits einige Spenden bekommen“, berichtet Einrichtungsleiterin Anke Bimschas auf Nachfrage.

Viele Bürger hätten dem Demenzzentrum mit selbst hergestellten Atemschutzmasken ausgeholfen. „Jede einzelne Maske hilft uns im Moment“, sagt Bimschas. Die bislang umfangreichste Spende besorgte Dr. Ulrike Krischke. 340 professionelle Masken überreichte die Wolfratshauserin an Ella Luckey, Sozialdienstleiterin des AWO-Demenz-Zentrums. Krischke hatte von dem drohenden Engpass der Einrichtung erfahren. Über einen Freund ihrer Familie, der in China lebt, konnte die Stadträtin den Atemschutz auftreiben. „Er hatte mitbekommen, dass die Versorgung in Deutschland derzeit eng ist, und hat uns angeboten, einige Masken zu schicken.“

Als der Bekannte hörte, wofür der Atemschutz benötigt wird, spendierte er die 340 Stück. Krischke übernahm mit ihrer Familie die Zollkosten, die für die Lieferung aus China anfielen. Einrichtungsleiterin Bimschas freut sich sehr über die Spende: „Es ist schön, wie viel Hilfe uns im Moment zuteil wird.“ Dennoch sei die Lage keineswegs entspannt: „Wir können jedes Stück gut gebrauchen.“ Spender melden sich beim AWO-Demenz-Zentrum unter der Telefonnummer 0 81 71/4 32 50 oder 0 81 71/43 25 90.

Erstmeldung: AWO-Demenz-Zentrum benötigt Helfer und Atemschutzmasken

Wolfratshausen – Keiner ist vor dem Coronavirus sicher. Doch wenn er in einem Pflegeheim ausbräche, „wäre das die absolute Katastrophe“, sagt die stellvertretende Einrichtungsleiterin des AWO Demenz-Zentrum Wolfratshausen, Gabriele Strauhal. Die Einrichtung hat schon früh mit einem Besuchsverbot auf die aktuelle Lage reagiert, jetzt wird zusätzlich ein Notfallplan erstellt, „von dem wir hoffen, ihn nie brauchen zu müssen“. „Aber die Sicherheit unserer Bewohner und Mitarbeiter hat für uns allerhöchste Bedeutung.“

Derzeit gibt es auf drei Stationen 69 Pflegeplätze, rund 80 Mitarbeiter kümmern sich in drei Schichten um deren Wohl. „Wenn wir aus einem Wohnbereich unsere Kräfte in Quarantäne schicken müssten, würden 30 Prozent des Personals fehlen“, unterstreicht Strauhal die Dringlichkeit ihres Anliegens. „Das gefährdet die Situation im Haus.“ Um auch weiterhin eine gute Versorgung der ihr anvertrauten Menschen sicherstellen zu können, braucht Strauhal für den Notfall helfende Hände von außen. „Wir wollen hiermit alle Ehrenamtliche, Ruheständler, Homeworker und alle, die es sich zutrauen, uns zu helfen, aufrufen, sich zu melden.“

Arbeit gibt es in den verschiedensten Bereichen: pflegerische und hauswirtschaftliche Tätigkeiten, die Versorgung der Tiere, Reinigung von öffentlichen Bereichen wie von Fluren und Speisesälen. Eine Vorbildung muss man nicht mitbringen. „Wir arbeiten die Leute ein, zudem gibt es Tätigkeiten, die nur unsere ausgebildeten Fachkräfte machen dürfen.“ Hätte jemand bereits eine Ausbildung im medizinischen Bereich, „wäre das ein Sechser im Lotto“.

Doch nicht nur der Notfallplan beschäftigt die Einrichtungsleitung, sondern auch die aktuelle Situation. Denn es ist derzeit alles andere als einfach, an eine ausreichende Menge an Desinfektionsmittel, Atemschutzmasken und Schutzkittel zu kommen. „Man hat das Gefühl, als würde man im Netz oder am Telefon um Drogen oder Waffen feilschen“, sagt Strauhal. Sie appelliert deshalb an alle Handwerksbetriebe wie Tischler und Schreiner, aber auch an Tattoostudios und Vereine, nicht benötigte Atemschutzmasken (FFP2/ FFP3) dem AWO-Seniorenzentrum zu überlassen. „Der vor Wochen bestellte Nachschub kommt hier einfach nicht an. Die Vorräte gehen langsam zur Neige.“ Bereits drei Masken würden helfen, um insgesamt drei Mitarbeiter in der der Früh-, Tages-, und Spätschicht auszurüsten.

AWO Demenz-Zentrum Wolfratshausen: Paradiesweg 18, 82515 Wolfratshausen, Telefon 08171 43250 oder 08171 432590, info@sz-wor.awo-obb.de und gabriele.strauhal@sz-wor.awo-obb.de

