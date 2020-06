Prüfung trotz Corona: Marius Hammerschmied löst Aufgabe in der Loisachhalle

Ohne Veranstaltung keine Prüfung? Die Eglinger Firma Els-Systems hat sich etwas einfallen lassen, damit Azubi Marius Hammerschmied trotz Corona seine Abschlussprüfung machen kann.

Wolfratshausen – Keine Konzerte, keine Festivals – keine Einnahmen: Für Veranstaltungstechniker bedeutet die Corona-Krise einen Totalausfall. Schwierig wird es da auch für Azubis, die kurz vor ihrer Abschlussprüfung stehen. Die Eglinger Firma Els-Systems hat für ihren Lehrling eine Lösung gefunden, wie dieser trotz Corona seine praktische Prüfung absolvieren konnte – und zwar in der Loisachhalle.

Lösung mit Loisachhalle gefunden

„Im Zuge der Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik wird ein Abschlussprojekt gefordert“, erklärt Tobias Volk (35) von Els-Systems. Das Eglinger Unternehmen mit Sitz in Neufahrn sorgt bei Veranstaltungen aller Art für die richtige Licht-, Ton- und Medientechnik. So sollte Azubi Marius Hammerschmied eine Veranstaltung planen und betreuen. Doch wie umsetzen, wenn es keine Veranstaltungen gibt? In Zusammenarbeit mit Dominik Tabak, Flößerei-Wirt und verantwortlich für die Loisachhalle, habe man für eine fiktive Veranstaltung einen Projektaufbau durchgeführt. Das Ziel: lokalen Betrieben Vorträge, Präsentationen und Tagungen trotz Corona zu ermöglichen.

Nach der praktischen folgt die schriftliche Prüfung

Hammerschmied musste dafür Kabel- und Signalwege sowie die komplette Videotechnik selbst planen und aufbauen. „In der Halle besteht jetzt die Möglichkeit, Vorträge zu halten und diese live ins Internet zu stellen“, erklärt der Thanninger Volk. Möglich sei das über Dienste wie Skype, Zoom, Facebook und YouTube. Alternativ könne man die Vorträge auch aufzeichnen und sie später bearbeiten. Azubi Hammerschmied löste die ihm gestellte Aufgabe, die laut Volk in Corona-Zeiten von der Industrie- und Handelskammer auch anerkannt wird. „Mitte Juni folgen die schriftliche Prüfung und im Juli das Fachgespräch“, sagt der Projektleiter. Dann ist der 20-Jährige ausgebildeter Veranstaltungstechniker.

Zukunft der Firma ungewiss

Gerne würde der Betrieb mit sechs Mitarbeitern den Geretsrieder übernehmen. „Das ist schon unser Ziel“, sagt Volk. „Aber das steht in den Sternen.“ Vorrangig gehe es darum, dass die Firma, die beispielsweise das Wolfratshauser Flussfestival und den Kulturherbst in Geretsried begleitet, überlebt. Aktuell hagle es 99 Prozent Absagen, und alle Mitarbeiter mit Ausnahme des Azubis seien in Kurzarbeit. Die staatliche Soforthilfe habe man beantragt und auch ausbezahlt bekommen. „Damit kommen wir einen Monat weit“, sagt Volk mit Blick auf die laufenden Kosten. Der 2001 gegründete Betrieb versucht derzeit, mehr auf sein zweites Standbein – der Festinstallation von Licht-, Ton- und Videotechnik – zu setzen.

Freuen würde sich Volk, wenn Firmen das neue Angebot annehmen würden. Solange es keine Veranstaltungen in der Loisachhalle gibt, wird dem Projektleiter zufolge das Equipment auch stehen bleiben. „Und das dauert noch ein paar Monate.“

