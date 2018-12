Gibt es im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen spontan noch freie Termine für Weihnachtsfeiern?

Bekommt man im Landkreis spontan noch Termine für Weihnachtsfeiern? Unsere Zeitung ist der Frage nachgegangen - und kam zu einem überraschenden Ergebnis.

Bad Tölz - Wolfratshausen – Alle Jahre wieder kommt bei den meisten früher oder später der Weihnachtsstress. Da können wichtige Dinge schon mal in Vergessenheit geraten – etwa die Planung der Weihnachtsfeier. Der Blick auf den Kalender zeigt weniger als 15 Tage bis zum Fest der Liebe: Hätten Kurzentschlossene jetzt noch eine Chance, einen Termin für eine Zusammenkunft in einer der Gaststätten oder Restaurants im Landkreis zu ergattern? Unsere Zeitung hat sich umgehört.

Beim Landhotel Huber am See in Ambach sieht es gut aus: „Dieses Jahr haben wir die meisten Weihnachtsfeiern ausnahmsweise schon hinter uns“, berichtet Besitzerin Ingrid Sebald-Wendl. Eine kurzfristige Feier im Huber am See wäre also kein Problem. „Wir haben sowohl für kleine als auch für größere Gruppen Lokalitäten“, sagt Sebald-Wendl.

Gut stehen die Chancen für Last-Minute-Treffen auch im Lenggrieser Altwirt. „Generell würde eine Adventsfeier bei uns noch gehen“, sagt Wirtin Ursula Werner. Es komme aber auf Termin und Größe an. „Für bis zu 60 Personen haben wir Platz, mehr geht räumlich nicht“, so Werner.

Für kleinere Gruppen hätte der Gasthof Oberhauser in Egling ebenfalls noch Platz. „Eine spontane Reservierung wäre bei uns noch im Rahmen“, meldet Geschäftsführerin Doreen Lorenz. Ab 50 Gästen werde es aber schwieriger – vor allem freitags und samstags. „Unter der Woche haben wir eher etwas frei“, so die Geschäftsführerin des Gasthofs, bei dem jedes Jahr etwa 30 bis 40 Weihnachtsfeiern stattfinden.

Eine weitere Adresse für Planungsnachzügler wäre der Humplbräu in Wolfratshausen: „Theoretisch haben wir noch was frei“, sagt Koch Sebastian Weigel. Auch hier komme es auf den Termin an. „Aber bis zu 50 Personen bekommen wir locker unter“, ist sich der Koch sicher. Die Weihnachtsfeiersaison begann im 400 Jahre alten Lokal bereits Mitte November. Weigel: „Die Hälfte aller Veranstaltungen sind bei uns jetzt schon vorbei.“

Auch im Ickinger Landhotel Klostermeier hat die Zeit der Adventsfeiern längst begonnen. Wer flexibel und spontan ist, könnte trotzdem mit etwas Glück auf den letzten Drücker einen Termin ergattern. „Zwischendurch haben wir noch was frei“, berichtet Inhaberin Karen Schmid. Allerdings mit einer Einschränkung: „Wenn, dann wären Tische für bis zu 15 Personen möglich.“ Bei größeren Gruppen sähe es schlecht aus. „Viele Reservierungen kamen bei uns schon im Spätsommer rein“, erklärt die Chefin.

Einschränkungen müssen kurzentschlossene Weihnachtsfeier-Planer beim Holzwirt in Ascholding ebenfalls in Kauf nehmen. „Wir sind zwar noch nicht komplett voll, aber so gut wie“, so Inhaber Josef Lautenbacher. An Tagen wie Dienstag und Mittwoch gehe immer noch etwas. Aber freitags und samstags ist der Wirt ausgebucht. Ab Gruppen mit 30 Leuten werde es jedoch auch unter der Woche schwierig. „Manche Gäste reservieren ihre Weihnachtsfeier bei uns sogar schon ein Jahr im Voraus“, erklärt Lautenbacher.

Ähnlich gestaltet sich die Situation im Tölzer Gasthaus Binderbräu. „Wir haben schon noch Lücken im Plan“, sagt Wirt Andreas Binder mit Blick auf den Kalender. „Aber die Leut’ müssten halt flexibel sein und schauen, wo wir einen Termin frei haben.“

