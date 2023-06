Ball trifft Feuerwehrfrau (18) bei Fahrt mit Einsatzboot mitten im Gesicht - Polizeichef macht klare Ansage

Von: Carl-Christian Eick

Bei einer Motorbootfahrt mit Besuchern des Tags der offenen Tür der Wolfratshauser Feuerwehr wurde eine 18-jährige Feuerwehrfrau von einem mit Wasser vollgesogenen Schaumstoffball mitten im Gesicht getroffen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen endete mit einem unschönen Vorfall: Ein Ball traf eine 18-jährige Feuerwehrfrau im Einsatzboot der Wehr mitten im Gesicht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Wolfratshausen – Der Aktionstag der Freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen endete am Sonntag gegen Abend mit einem unschönen Zwischenfall. Eine 18-jährige Feuerwehrfrau wurde verletzt und musste nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in die Kreisklinik gebracht werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Der mutmaßliche Täter ist zwölf Jahre alt.

Ball trifft Feuerwehrfrau bei Fahrt mit Einsatzboot mitten im Gesicht - Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Zum Aktionstag der Feuerwehr gehören Fahrten mit dem zirka fünf Meter langen und knapp 900 Kilo schweren Mehrzweckboot der Einsatzkräfte auf der Loisach. Am späten Sonntagnachmittag erreichte Kommandant Andreas Bauer ein Funkspruch des Bootführers: „Wir brauchen den Rettungsdienst!“ Was war geschehen? „Während der Durchfahrt unter dem Sebastianisteg wurde eine 18-jährige Feuerwehrfrau von einem mit Wasser vollgesogenen Schaumstoffball getroffen“, berichtet Andreas Czerweny, Leiter der Polizeiinspektion Wolfratshausen. „Der Ball traf die Kameradin, die im Boot saß, bei langsamer Fahrt völlig unvermittelt mitten im Gesicht“, ergänzt Bauer. Die 18-Jährige fiel nach dem Kopftreffer nach hinten in den inneren Heckbereich. „Gott sei Dank nicht in die Nähe des Außenbordmotors, Gott sei Dank ging sie nicht über Bord“, so der Feuerwehrkommandant.

Diesen gelben Schaumstoffball warf mutmaßlich ein zwölfjähriger Wolfratshauser am späten Sonntagnachmittag in Richtung des Einsatzbootes der Freiwilligen Feuerwehr. © Polizei Wolfratshausen

„Sie war komplett weggetreten“, sagt Bauer, eine Notärztin untersuchte die junge Frau vor Ort. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend zur stationären Behandlung in die Kreisklinik, die die Wolfratshauserin erst am Dienstag wieder verlassen durfte. Bauer brach die Bootfahrten am Sonntag sofort nach dem Vorfall ab. Was ihn wurmt: Aus der Schlange der am Ufer Wartenden heraus „wurden wir zu allem Überfluss deswegen noch angemault“. Für Bauer steht fest: „Wir werden uns Gedanken machen, ob wir beim Tag der offenen Tür noch Bootfahrten auf der Loisach anbieten.“

Ich weiß nicht, ob der Bub wusste, was er tat. Aber das, was er tat, hätte ganz böse enden können.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat ein zwölf Jahre alter Bub aus Wolfratshausen den Softball in Richtung des Einsatzbootes der Ehrenamtlichen geworfen. „Bezüglich der Beweggründe und dem Ablauf des Vorfalles werden derzeit noch mehrere Zeugen vernommen“, berichtet Polizeichef Czerweny. „Ich weiß nicht, ob der Bub wusste, was er tat“, sagt Kommandant Bauer im Gespräch mit unserer Zeitung. „Aber das, was er tat, hätte ganz böse enden können.“

Klare Ansage vom Wolfratshauser Polizeichef: „Finger weg von Einsatzkräften!“

Den Ermittlern ist derzeit nicht bekannt, wie schwer der mit Wasser vollgesogene Schaumstoffball war. Czerweny: „Auch zur Wurfweite und -höhe können wir derzeit keine gesicherten Angaben machen.“ Der Erste Polizeihauptkommissar nimmt die Tat aber zum Anlass für eine klare Ansage: „Finger weg von Einsatzkräften!“

Andreas Bauer steht in Kontakt zu seiner jungen Kameradin. Sobald sie wieder gänzlich genesen ist und den Vorfall psychisch verarbeitet hat, das verspricht der Kommandant, „bekommt sie ein Eis – und zwar ein ganz großes“. (cce)

