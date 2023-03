Bauarbeiten auf Hauptverkehrsachse: Hier kommt‘s ab 20. März zu Behinderungen

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Die Stadt Wolfratshausen lässt an der Sauerlacher Straße aus Richtung S-Bahngleis im Westen kommend eine Linksabbiegespur aufs Neubaugebiet Loisachquartier anlegen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Stadt Wolfratshausen lässt ab 20. März an der Sauerlacher Straße eine neue Linksabbiegespur anlegen. Verkehrsbehinderungen sind vorprogrammiert.

Wolfratshausen – In der Flößerstadt muss ab 20. März mit massiven Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die Sauerlacher Straße, eine Hauptachse von West nach Ost und umgekehrt, wird aufgeweitet. Zur Erschließung des Loisachquartiers auf dem Gelände des ehemaligen Baustoffhandels Kraft lässt die Kommune eine Linksabbiegespur anlegen sowie neue Ampeln installieren. Die Gesamtmaßnahme kostet rund 780 000 Euro, knapp 645 000 Euro schultert die Stadt – den Rest die Scherbaum-Unternehmensgruppe, Bauherr des Loisachquartiers. Rathauschef Klaus Heilinglechner hatte allerdings bereits im Sommer vergangenen Jahres mit Blick auf die Kosten zu bedenken gegeben, dass die Summe von 780 000 Euro aufgrund exorbitanter Preissteigerungen in Folge der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine mit Vorsicht zu genießen sei.

Bauarbeiten auf Hauptverkehrsachse in Wolfratshausen: Hier kommt‘s ab 20. März zu Behinderungen

„Mit der Maßnahme Aufweitung der Sauerlacher Straße von den Einmündungen Gebhardtstraße/Auf der Haid bis zum Bahnübergang soll am 20. März durch die Firma Hastra mit den Tiefbauarbeiten begonnen werden“, kündigt Wolfgang Mucha vom Rathaus-Referat Bauen und Liegenschaften an. Ursprünglich hätten die Arbeiten bereits im September vergangenen Jahres in Angriff genommen werden sollen. Die Planung des Vorhabens war komplex, die Details mussten mit vielen Grundstücksbesitzern abgesprochen werden. Auch die Deutsche Bahn wollte immer wieder gefragt werden. Zum einen liegt der S-Bahnhof nur einen Steinwurf vom Neubaugebiet entfernt, zum anderen ist der Ausbau der Gleisstrecke von Wolfratshausen nach Geretsried geplant.

Stadt Wolfratshausen: Zwei Bushaltestellen können nicht angefahren werden

Die Aufweitung erfolgt laut Mucha „zum einen zur Anbindung der Tiefgarage des Bauvorhabens auf dem ehemaligen Kraft-Areal sowie zur Verbesserung der problematischen Einmündung Sauerlacher Straße/Moosbauerweg“. Konkret angelegt wird eine Linksabbiegespur vom Gleisübergang an der Sauerlacher Straße im Westen kommend sowie eine Verbreiterung der Spur, „die an der Einmündung Sauerlacher Straße/Moosbauerweg signalisiert wird“, so Mucha. In diesem Zusammenhang wird nach seinen Worten die Fußgängerampel am S-Bahngleis „in die neue Signalisierung an der Einmündung Sauerlacher Straße/Moosbauerweg mit einbezogen. Die beiden Bushaltestellen „Gebhardtstraße“ können währenddessen nicht angefahren werden. Laut Mucha würden alternative Haltepunkte festgelegt – die Stadt werde Konkretes noch „gesondert mitteilen“.

Arbeiten erfolgen in zwei Bauabschnitten Die Bauarbeiten erfolgen ab Montag, 20. März, in zwei Abschnitten, erläutert Wolfgang Mucha vom Rathaus-Referat Bauen und Liegenschaften. Die vorgesehenen gesperrten Abschnitte stellen sich nach seinen Angaben wie folgt dar:

Bauabschnitt 1 (Südseite):

Sperrung der Fahrbahn halbseitig sowie Sperrung des Gehwegs an der Sauerlacher Straße von der Einmündung Gebhardtstraße bis zum Bahngleis (Südseite) voraussichtlich vom 20. März bis 14. April. Die Gebhardtstraße an der Einmündung zur Sauerlacher Straße ist vom 20. März bis 31. März komplett gesperrt. Die Zufahrt vom Moosbauerweg (Kreisklinik) auf die Sauerlacher Straße „wird gewährleistet“. Voraussichtlich vom 3. bis 14. April ist die Zufahrt vom Moosbauerweg auf die Sauerlacher Straße komplett gesperrt. „Die Zufahrt von der Gebhardtstraße auf die Sauerlacher Straße ist zu diesem Zeitpunkt wieder möglich“, erläutert Mucha.

Bauabschnitt 2 (Nordseite):

Sperrung der Fahrbahn halbseitig sowie Sperrung des Gehweges entlang der Sauerlacher Straße von der Einmündung Auf der Haid bis zum S-Bahngleis im Westen voraussichtlich vom 17. April bis 26. Mai. In dieser Zeit ist die Straße „Auf der Haid“ laut dem derzeitigen Bauzeitenplan vom 17. bis 21. April voll gesperrt.

Die Arbeiten erfolgen in zwei Bauabschnitten – immer mit halbseitiger Sperrung der Sauerlacher Straße sowie der Sperrung des Gehwegs auf Höhe des jeweiligen Abschnittes. Mucha: „Die Fahrtrichtung wird während der gesamten Bauzeit immer von Osten kommend in Richtung Bahnhof im Wechsel der Fahrbahnen erfolgen.“ Der Rathausmitarbeiter weist darauf hin: „Die Zufahrt am Bahnhof Richtung Friedhofskreuzung ist während der gesamten Maßnahme nicht möglich. Die Umleitung erfolgt über Königsdorfer Straße, Schießstättstraße und Sauerlacher Straße.“

Mucha bittet im Namen der Stadt „hinsichtlich der befristeten Beeinträchtigungen zur Umsetzung der Tiefbaumaßnahme um Verständnis.“ Er verspricht: „Wir versuchen, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.“ (cce)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.