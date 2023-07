Baum blockiert Autobahnauffahrt, S7 steht, Schneeräumer auf A95: Feuerwehr zieht Unwetterbilanz

Von: Carl-Christian Eick

Aufgrund eines durch den Gewittersturm umgeworfenen Baum musste die Autobahnauffahrt (B11a) in Wolfratshausen in der Nacht auf Mittwoch für Aufräumarbeiten kurzfristig gesperrt werden. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die gewaltige Gewitterfront fegte in der Nacht auf Mittwoch auch über den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Der Sprecher der Kreisbrandinspektion zählte bis dato rund 90 Einsätze - die S7 rollt seit der Nacht nicht mehr zwischen Wolfratshausen und Donnersbergerbrücke.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die vom Deutschen Wetterdienst angekündigte gewaltige Gewitterfront rauschte am frühen Mittwochmorgen auch über den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hinweg. Das sorgte „nicht nur für eine Abkühlung der Temperaturen, sondern auch für jede Menge Einsätze der Feuerwehren“, berichtet Stefan Kießkalt, Sprecher der Kreisbrandinspektion. Die Menschen im Norden des Landkreises kamen allerdings mit einem blauen Auge davon.

Baum blockiert Autobahnauffahrt, S7 steht: Feuerwehr zieht erste Unwetterbilanz

Mehr als 85 Einsätze zahlreicher Feuerwehren zählte Kießkalt ab Mitternacht bis Mittwochfrüh gegen 8.30 Uhr im Kreis. „Umgestürzte Bäume waren zum zum Teil auf Fahrzeuge und Gebäude gestürzt, blockierten Straßen oder Gehwege.“ Zum Glück, so der Sprecher der Kreisbrandinspektion, wurde bei dem Unwetter „niemand ernsthaft verletzt“. Den entstandenen Sachschaden kann Kießkalt noch nicht beziffern. Die Integrierte Leitstelle (ILS) Oberland in Weilheim alarmierte nach seinen Worten die Feuerwehren aus Wolfratshausen, Kochel am See, Holzhausen, Ascholding, Wackersberg, Geretsried, Gelting, Neufahrn, Degerndorf, Baiernrain, Gaißach, Thanning, Föggenbeuern, Benediktbeuern, Königsdorf, Wegscheid, Endlhausen, Linden, Dietramszell, Bad Tölz, Deining, Eurasburg und Arzbach – also quasi alle im Landkreis verfügbaren freiwilligen Einsatzkräfte.

Straßenmeisterei setzt auf der A95 Schneeräumer ein

Das Unwetter löste auch Verkehrsbehinderungen auf der A95 aus: „Kurz vor Mitternacht fielen mehrere große Äste und teilweise auch ganze Bäume auf die Autobahn“, so ein Sprecher der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Weilheim. Vor allem der A95-Abschnitt zwischen Schäftlarn und Höhenrain sowie die Strecke zwischen den Anschlussstellen Penzberg und Murnau waren betroffen. Nur durch den Einsatz örtlicher Feuerwehren und der Autobahnmeisterei konnten größere Verkehrsstörungen vermieden werden.

Da unzählige kleinere Äste auf die Fahrbahn gefallen waren, rückte die Autobahnmeisterei mit Schneeräumfahrzeugen aus. Zudem führte die Verkehrspolizei auf der A95 sogenannte Drosselfahrten durch, um das Unfallrisiko für die Verkehrsteilnehmer zu reduzieren. Letztendlich kam es aber doch zu einem Unfall, als eine größere Kabeltrommel mit Überlandleitungen von einer Baustelle am Autobahnende vom Sturm auf die Fahrbahn geweht wurde. Die Kabeltrommel traf einen VW-Bus – es blieb laut VPI bei Blechschaden.

Polizei: Mehrere tausend Euro Sachschaden in Wolfratshausen und Icking

Mehrere tausend Euro Sachschaden richtete das schwere Gewitter in Wolfratshausen und Icking an. Zwischen 0.30 Uhr und 2 Uhr stürzten am Steghiaslweg und an der Heiglstraße sowie an der Ludwig-Dürr-Straße Äste und Bäume auf geparkte Fahrzeuge, bilanziert Christina Loy, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wolfratshausen.

Motorradfahrer stürzt - Ursache war laut Polizei aber nicht das Unwetter

In Dietramszell, genau gesagt zwischen Ascholding und Puppling, stürzte in der Nacht auf Mittwoch ein Motorradfahrer. „Zunächst war die Ursache unklar, da aufgrund des Unwetters wenige hundert Meter entfernt zwei Baumstämme auf der Straße lagen und ein Zusammenhang mit dem Unfall nicht ausgeschlossen werden konnte“, erläutert eine Sprecherin der Geretsrieder Polizei.

Während der Motorradfahrer (54) aus Ascholding im Rettungswagen versorgt wurde, begann die Streife mit der Unfallaufnahme. Dabei erhärtete sich der Verdacht, dass nicht etwa eine Sturmböe, sondern übermäßiger Alkoholgenuss den 54-Jährigen zu Fall gebracht hatte. Untrügliches Indiz ist laut Polizei das Ergebnis eines Atemalkoholtests. Die Reparatur des Motorrads wird rund 3000 Euro kosten, den Fahrer brachte das BRK in die Kreisklinik Wolfratshausen. Den Führerschein des Mannes zog die Streife noch am Unfallort ein.

S7: Schienenersatzverkehr zwischen Wolfratshausen und Donnersbergerbrücke

Gravierende Folgen hatte die Gewitterfront für Bahnreisende: Noch in der Nacht gab die Bahn bekannt, dass der Verkehr weitgehend eingestellt werden müsse. Auch auf der S7-Strecke rollte kein Zug. Am Mittwochvormittag nahm die Bahn den Betrieb sukzessive wieder auf. Gegen 12 Uhr mussten S7-Passagiere zwischen der Donnersbergerbrücke in München und dem Endhaltepunkt Wolfratshausen noch mit Schienenersatzverkehr vorliebnehmen. (cce)

