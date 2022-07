Eine moderne Wache für eine moderne Feuerwehr: So läuft die Baustelle in Weidach

Von: Dominik Stallein

Die Erweiterung läuft: Das Weidacher Feuerwehr-Gerätehaus wird erweitert. Die Baugrube ist schon länger ausgehoben, derzeit werden die Außenwände für den Anbau vorbereitet. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das Feuerwehr-Gerätehaus in Weidach wird erweitert, die Kameraden freuen sich auf die neuen Räume. Bei den Arbeiten wollen sie selbst mit anpacken.

Wolfratshausen – Seinen Platz auf der Schaukel hat der kleine Bub verlassen. Lieber schaut er vom Spielplatz aus dabei zu, wie ein Kran das schwere Eisenstück in die Baugrube hievt. Dort warten schon drei Arbeiter, die das Wandelement in Empfang nehmen. Am Weidacher Feuerwehrhaus wird ein Anbau errichtet. Derzeit werden in der Baugrube die Außenwände aufgezogen, die Bodenplatten sind bereits fertig. Robert Buxbaum beobachtet das Schauspiel von einer kleinen Holzbrücke aus, die zum Eingang des Feuerwehrhauses führt.

Robert Buxbaum auf der Baustelle am Feuerwehrhaus Weidach: „Wird ein großer Fortschritt für uns sein“ © Sabine Hermsdorf-Hiss

Wolfratshausen: Baustelle am Feuerwehrhaus Weidach - „im Moment kein großer Zeitdruck“

Der Kommandant der Wehr und Objektplaner des Baus ist merklich entspannt. „Auf der Baustelle ist momentan kein großer Zeitdruck“, sagt er. Das liege daran, dass aufgrund von Lieferengpässen viel Zeit für die aktuellen Bauabschnitte bleibe. Erst nach den Sommerferien würden die benötigten Holzteile geliefert, auch die Kellerfenster bräuchten länger als gedacht. Buxbaum nimmt’s sportlich. „Das ist aktuell auf allen Baustellen so“, weiß der Kommandant, der ein Ingenieurbüro führt.

Eine moderne Wache für eine moderne Feuerwehr: So läuft die Baustelle in Weidach

Das Feuerwehrhaus in Weidach wird modernisiert und erweitert. Das Bestandsgebäude wurde im Jahr 1996 fertiggestellt. „Es war damals ein Quantensprung für uns“, seitdem wuchsen aber die Aufgaben der Feuerwehr immer weiter an, der Fuhrpark und das Material ebenso. „Der neue Anbau wird wieder ein großer Fortschritt für uns sein“, sagt Buxbaum. Dort werde genügend Lagerfläche für die Ausstattung der Wehr sein, die im Moment in der Fahrzeughalle deponiert ist. Der Weg zu einigen Spinden der 55 Aktiven ist beengt, weil gerade Taucheranzüge zum Trocknen aufgehängt sind. Würde der Alarm gehen, müssten sich die Ehrenamtlichen durch eine schmale Gasse zwängen, um sich umziehen zu können.

Feuerwehr Weidach benötigt Anbau dringend - es geht auch um Arbeitsschutz

Beim Ortstermin im Weidacher Gebäude zeigt sich deutlich: Der Anbau wird dringend benötigt, auch um die Vorgaben des Arbeits- und Unfallschutzes einzuhalten. Außerdem müssen die Umkleiden nach Geschlechtern getrennt sein – das ist bei der aktuellen Raumsituation kaum möglich. Durch den Anbau könne das Problem gelöst werden. Die Modernisierung ist schon lange ein großer Wunsch der Wehr, der Feuerwehrbedarfsplan, der 2018 vorgestellt wurde, untermauerte die Notwendigkeit des Anbaus. Geplant ist eine Fahrzeughalle mit besagten Stellplätzen im Erdgeschoss, dazu ein Umkleidetrakt, eine WC-Anlage sowie ein Alarmraum. Im Obergeschoss des Erweiterungsbaus finden ein Lehrsaal, ein Büro, ein Multifunktions- und ein Lehrmittelraum Platz. Der Keller beherbergt Lagerflächen und soll durch einen Lastenaufzug mit dem Erdgeschoss verbunden werden.

Weidach: Bei Alarm parken die Feuerwehrler auf der Straße - Baufeld überragt alte Parkplätze

Die Parkplätze für die Einsatzkräfte werden hinter das Gebäude verlegt. Wegen der Arbeiten ist die Anfahrt für die Ehrenamtlichen im Moment schwierig: Das Baufeld erstreckt sich über die bisherigen Stellflächen: „Im Alarmfall müssen die Kameraden in den umliegenden Straßen parken.“ Die Ausfahrt mit dem Löschfahrzeug aus der Gerätehalle ist etwas unübersichtlicher als sonst, weil die Baustelle das Sichtfeld einschränkt. Buxbaum sieht das als notwendiges Übel: „Wir können uns ja nicht einen Anbau wünschen und uns dann über die Baustelle beschweren.“

Feuerwehr packt selbst mit an: 14 Maßnahmen übernehmen die Weidacher selbst

Bei der Mannschaft überwiege die Freude auf die Fertigstellung im kommenden Jahr. Für ihre moderne Wache packen die Einsatzkräfte selbst mit an: Sie übernehmen 14 Einzelmaßnahmen in Eigenregie, zum Beispiel die Holzverkleidung der Fassade, den Umbau eines Lehrsaals zum Stüberl und Malerarbeiten. Bevor die beauftragten Baufirmen an der Weidacher Hauptstraße loslegten, übernahmen die Freiwilligen bereits die Rodungsarbeiten auf dem Areal. Das Engagement der Wehr bescherte den Freiwilligen im Stadtrat viele lobende Worte. „Wir machen es nicht fürs Schulterklopfen“, sagt Buxbaum. Das gemeinschaftliche Handwerken soll die Truppe weiter zusammenschweißen, „und es ist ein anderes Gefühl, wenn man ein Gebäude bezieht, an dem man selbst mitgewirkt hat“.