Untermarkt 10: Baustellenrundgang gewährt erste Einblicke

Von: Andrea Weber

Teilen

Vorstellung des Projekts: Rathaus-Geschäftsleiterin Kirsten Vogler (li.), Vizebürgermeister Günther Eibl (2. v. li.), Baubetreuer Sven Weidlich (4. v. li.), StäWo-Chef Robert Alischer (Mitte) und Bürgermeister Klaus Heilinglechner (4. v. re.) erklären Pressevertretern, wie das Gebäude am Untermarkt 10 einmal aussehen wird. © Hans Lippert

Am Tag der Städtebauförderung lud Wolfratshausen zu einem Baustellenrundgang durch den Untermarkt 10. Was man zu sehen bekam, war vielversprechend.

Wolfratshausen – Es wird viel geredet, viel spekuliert und gerne auch geschimpft ob der hohen Kosten des seit 2020 kernsanierten Gebäudes am Untermarkt 10. Am bundesweiten Tag der Städtebauförderung am Samstag luden Bürgermeister Klaus Heilinglechner und Stadtmanager Dr. Stefan Werner die Öffentlichkeit zu Führungen durch das Gebäude ein.

„Es wird ein Schmuckstück“, prophezeit Rathauschef Heilinglechner, und Marlene Stoll, Ansprechpartnerin für Städtebauförderung von der Regierung Oberbayern, ist überzeugt: „Hier entsteht ein lebendiger Ort der Begegnung.“ Sie kam am Samstag mit der Zusage, die bisherigen Fördermittel ihres Hauses von 1,4 auf 1,7 Millionen Euro aufzustocken.

Historisches erhalten, Modernes bauen: Der Boden ist mit neuem Naturstein ausgelegt worden, die alte Holzsäule haben die Arbeiter restauriert. © Hans Lippert

Die Räume sind noch nicht eingerichtet und ein paar Handgriffe fehlen noch. Der Haupteingang befindet sich in der Altstadt am Untermarkt 10. Von dort gelangt man in einen langen, hellen Vorraum, der sich bis zur historischen Treppe im hinteren Gebäudebereich öffnet. Der Boden ist wärmegedämmt und mit Naturstein ausgelegt. Glastrennwände – noch fehlen sie – werden auf der rechten Seite die Tourist-Info mit Ticketverkauf auf 35 Quadratmetern vom links liegenden, 109 Quadratmeter großen Ladenlokal trennen. Ein Kaffeeröster aus dem Münchner Umland wird in letzterem Kaffeeprodukte und regionale Spezialitäten verkaufen sowie kleine Snacks und frischen Kaffee anbieten. Der Mietvertrag sei kurz vor dem Abschluss, bestätigte Heilinglechner.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Im Obergeschoss befindet sich das neue Museum der Stadt. Die Räume sind mit einem Farbkonzept in Schwarz, Petrol und Mintgrün gestaltet und thematisch in altes und neues Handwerk und Gewerbe, Flößertradition, Religion und Kultur unterteilt. Der Geiger-Kolonialwarenladen zieht wieder ein. „Die Neukonzeptionierung des Grundrisses nach den Auflagen des Denkmal- und Brandschutzes war eine echte Herausforderung“ erklärten Robert Alischer von der StäWo und Baubetreuer Sven Weidlich bei der Führung.

Eine Zeitstrahl zeigt die Stadtgeschichte

In der langen Gebäudeachse Richtung Loisach wird ein grafischer Zeitstrahl an der Wand die 1000-jährigen Stadtgeschichte aufzeigen. „Auf 400 Quadratmetern entsteht ein modernes und lebendiges Museumskonzept“, so Stadtmanager Werner. Das Dach wurde von außen gedämmt und saniert. Innen bleiben altes Gebälk und Mauerwerk sichtbar. „Der Raum wurde immer als Depot genutzt, so soll es bleiben.“

Ein Multifunktionsraum für alle

Den 55 Quadratmeter großen Multifunktionsraum im Erdgeschoss können Bürger, Vereine und Schulen nutzen. Er wird mit Leinwand, Beamer und Bestuhlung für rund 50 Besucher ausgestattet. Geeignet für Vorträge, Lesungen, Ausstellungen oder auch Trauungen. Die Sammlung des Wolfratshauser Malers Felix Bockhorni stellt Familie Wallner für eine Dauerausstellung zur Verfügung.

Lesen Sie auch: Wolfratshauser Baustellen: So lange dauert die Umsetzung

Der kernsanierte Umbau kostet richtig Geld. 4,5 Millionen Euro muss Wolfratshausen stemmen, sechs Fördermittelgeber beteiligen sich an den Kosten. Rund 2 Millionen Euro sind zu erwarten. Ein Umsatz von 15 Millionen macht jährlich der Tourismus in Wolfratshausen. Das sei aber noch ausbaufähig, meinte Rathauschef Heilinglechner. Das Ambiente ist schön geworden. Das Interieur kommt erst noch. Und wenn im Oktober der neue „Ort der Begegnung“ in der Altstadt eröffnet, muss das Leben noch einkehren.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.