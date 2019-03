100 Jahre Frauenwahlrecht: Frauen müssen mutig sein

Seit 1919 dürfen Frauen in Deutschland wählen. Trotzdem ist deren Anteil in der heutigen Politik erschreckend gering. Im Wolfratshauser Kino fand dazu ein Film-und Diskussionsabend statt.

Wolfratshausen – Das Foyer im Wolfratshauser Kinocenter platzt am Donnerstagabend gefühlt aus allen Nähten. Dicht an dicht gedrängte Frauen, viele mit einem Glas Prosecco in der Hand. Der Anlass: Unter dem Titel „100 Jahre Frauenwahlrecht – und jetzt?“ hat die Gleichstellungsstelle des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen mit den Landfrauen im Kreis einen Film- und Diskussionsabend organisiert.

Etwa 50 Interessierte sind der Einladung gefolgt, darunter eine Handvoll Männer. Nach einer kurzen Begrüßung durch Karin Weiß, Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis, erlöschen die Lichter, und der Film „Die Göttliche Ordnung“ flimmert über die Leinwand. Das Drama spielt 1971 in einem kleinen Schweizer Dorf. Im besagten Jahr führten die Eidgenossen – als eines der letzten Länder in Europa – das Frauenwahlrecht ein. Hauptprotagonistin ist die junge Familienmutter Nora. Frauen, die wählen gehen? Zu Beginn der Geschichte undenkbar. Als „göttliche Ordnung“ wird im Dorf die Überlegenheit des Mannes gegenüber der Frau angesehen. In den folgenden 90 Filmminuten entwickelt sich die Schweizerin zu einer mutigen Kämpferin für das Frauenwahlrecht.

Als es im Kinosaal wieder hell wird, tritt Geretsrieds Altbürgermeisterin Cornelia Irmer vors Publikum. „Mich berührt der Film jedes Mal zutiefst. Ich finde es unglaublich, wie viele Botschaften die Geschichte übermittelt, wie viele Dinge beschrieben werden, die sich teilweise heute noch genau so abspielen.“ In einem Impulsreferat gibt Irmer einen Einblick in die Geschichte des Frauenwahlrechts. 1919 durfte Deutschlands weibliche Bevölkerung zum ersten Mal ihre Stimme abgeben. „Die Frauen haben dafür unglaublich viel in Kauf genommen: Schmähungen, Schikanen, Gefängnisstrafen.“ Eine Botschaft wird im Laufe von Irmers Vortrag schnell klar: Allzu lange ist die Sache mit der Gleichberechtigung von Frau und Mann in Deutschland noch nicht her. Ein paar Beispiele: 1955 galten Männer gesetzlich als alleiniger Entscheidungsträger in der Ehe. 1958: Frauen durften nur arbeiten gehen, wenn das mit ihren ehelichen Pflichten vereinbar war. Ehefrauen, die bei Heirat ihren Mädchennamen beibehalten? Das geht erst seit 1994.

Irmer weitet in ihrer Rede den Blick auf die Kommunalpolitik aus: 100 Jahre nach dem Frauenwahlrecht sind von 372 Stadt- und Gemeinderäten im Landkreis gerade einmal 76 weiblich – 20,4 Prozent. Ähnlich schaut es nach ihren Worten im Bundes- sowie in Landtagen aus. „Jetzt stehe ich hier und frage: Warum sind nicht mehr Frauen politisch aktiv?“ Was hindert uns?“ Die Antworten sind laut der Geretsriederin vielschichtig und nachvollziehbar. Ein großes Thema sei in diesem Kontext die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ein weiteres Problem sei bei Frauen, dass sie sich – im Gegensatz zu vielen Männern – weniger zutrauen würden.

Es gibt aber auch positive Beispiele – wie die Kreisbäuerin Ursula Fiechtner: „Ich bin in das politische Amt quasi reingestolpert. Lange habe ich mir damals überlegt: ,Funktioniert das mit den Kindern?‘ Ja, es geht. Ich kann nur jeden dazu ermutigen.“

Zum Abschluss des Abends steht eine Diskussionsrunde an. Eine Frage aus dem Publikum: Was kann man tun, um mehr Frauen für Kandidatenlisten zu gewinnen? „Mir fällt niemand ein, den ich noch fragen kann. Die winken alle ab, wenn ich in ihre Nähe komme.“ Weiß empfiehlt, nicht aufzugeben, die Menschen an die Hand zu nehmen, ihnen Mut zu machen. „Politik beginnt schon im Elternbeirat. Oder wenn ich mich in einem Verein engagiere und dort zu Wort melde“, sagt Irmer. „Oder einfach mal in einer Gemeinderatssitzung vorbeischauen. Das kann sehr erhellend sein“, ergänzt Fiechtner.

Cornelia Irmers Wunsch: Dass Männer und Frauen sehr bald zu gleichen Anteilen in der Politik vertreten sind. „Wenn Sie mich jetzt fragen: ,Wovon träumst du nachts?‘ Dann antworte ich: ,Genau davon.‘ Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass es nicht bei diesen Träumen bleibt. Es ist nicht schwer.“

