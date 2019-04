Lichter am Nachthimmel: Das steckt hinter den „Ufos“ über Wolfratshausen

Rot und grün wird es in den nächsten Wochen öfter mal am Nachthimmel über Wolfratshausen leuchten. Dahinter stecken aber keine gefährlichen Ufos.

Wolfratshausen – So mancher Verschwörungstheoretiker könnte in Wolfratshausen bald in Panik geraten: Ein kleiner, greller Punkt wird in den kommenden Wochen am Nachthimmel leuchten. Er gehört zu einem Flugobjekt, das grün und rot blinkt und das mit seinen Rotoren am Boden noch leise zu hören ist. Es wird seine Runden mehrere Stunden lang drehen.

Eine solch ungewöhnliche Sichtung haben Bürger bereits vor einigen Wochen gemeldet – in Karlsruhe. Bei der dortigen Polizei gingen mehrere Anrufe von Menschen ein, die der Meinung waren, ein Ufo am sternenklaren Himmel gesichtet zu haben. Hinter den nächtlichen Flügen stecken allerdings keine Außerirdischen, sondern eine Wolfratshauser Drohnenfirma.

Air Bavarian kündigt nun auch für die Loisachstadt Drohnenflüge zur Datenerfassung an. Die ferngesteuerten Flieger, die mit einer Wärmekamera ausgestattet sind, sollen nachts ihre Runden über den Dächern der Stadt. „Mit der Drohne suchen wir das Stadtgebiet systematisch ab, um Erkenntnisse über die Sanierung und Abdichtung von Leitungen in Gebäuden zu gewinnen“, sagt Marinus Vogel, Geschäftsführer von Air Bavarian im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Daten, die die Drohne bei ihren Ausflügen sammelt, sollen Aufschluss darüber geben, ob an den Gebäuden Sanierungsbedarf besteht. Nachts müsse die Drohne fliegen, weil die Sonne am Tag zu stark sei, so der 23-Jährige.

Die Flüge musste Vogl genehmigen lassen – die Luftfahrtbehörde habe grünes Licht gegeben, auch die Polizei sei informiert. Großen Lärm müssen die Wolfratshauser in der Nacht aber nicht befürchten: Die Drohne erreicht eine Flughöhe von 60 bis 100 Metern. „Wenn ein Motorrad vorbei fährt, hört man das lauter“, versichert Vogl. Höchstens den Landeanflug des blinkenden Flugobjekts könne man gut hören. Vogl plant aber, seine Boxenstopps, die alle 40 Minuten notwendig sind, an einer Stelle einzulegen, „wo es wenige Anwohner gibt, die sich davon gestört fühlen“.

Auch in puncto Datenschutz gebe es keinen Grund zur Sorge. „Auf dieser Flughöhe kann man nicht erkennen, was hinter den Fenstern passiert“, versichert Vogl, der regelmäßig Nachfragen zum Thema Privatsphäre beantworten muss.

Die einzigen Daten, die der 23-jährige Firmengründer sammelt, sind die Temperaturen der Gebäude, über die er seine Drohne steuert. So sei es möglich herauszufinden, welche Gebäude energetisch effizienter ausgerüstet werden können. Die Methode steckt in den Kinderschuhen. Vogl: „Wir sind in der Entwicklungsphase.“ Bei den Flügen über Wolfratshausen möchte er das Procedere „optimieren“. dst