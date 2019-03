Wolfratshauser feiert 90. Geburtstag - so hält sich der Jubilar fit

Ob Ski fahren, Schanzen springen oder ein Tänzchen mit einer Schauspielerin: Eine Person die viel auf der faulen Haut liegt, war Alois Schäfer noch nie. Jetzt feierte der Wolfratshauser seinen 90. Geburtstag.

Wolfratshausen – Alois Schäfer kann aus seinen 90 Lebensjahren viel erzählen. Er war mit der Schwester von Papst Benedikt XVI. bekannt, hat am Bodensee mit der Schauspielerin Magda Schneider (Mutter von Romy Schneider) getanzt und war begeisterter Skifahrer und Schanzenspringer. Zu Schäfers 90. Geburtstag gratulierte diese Woche auch Bürgermeister Klaus Heilinglechner.

Der Jubilar ist in Thalfingen geboren. In seiner Familie gab es über Generationen etliche Schreinermeister, auch Schäfer selbst hat dieses Handwerk erlernt. Ab 1956 war er als Lehrer an der Berufsschule tätig, erst in Wolfratshausen, später in Regensburg. Seine spätere Frau Irmgard kannte Schäfer schon als Kind. „Richtig kennengelernt habe ich sie dann auf einer meiner Pilgerreisen.“ Damals besuchte er seinen Onkel, in dessen Haushalt Irmgard arbeitete. Die kirchliche Hochzeit fand 1957 in Rom statt.

Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor. Heute hat Schäfer sieben Enkel und einen Urenkel. „Mit den weiteren Verwandten machen wir alle zwei bis drei Jahre ein großes Treffen in der Nähe von Ulm“, erzählt er. Seit dem Tod seiner Frau wohnt der 90-Jährige allein, kommt aber nach wie vor gut zurecht. „Nur der Kühlschrank ist immer zu voll. Man isst ja nicht mehr so viel in dem Alter.“ Fit hält sich der Senior mit der Arbeit in seinem Garten und ausgedehnten Spaziergängen im Bergwald. Auch im Winter liegt der Jubilar nicht auf der faulen Haut: „Da wird Schnee geschaufelt.“

