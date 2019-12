Badehaus: Kreis lehnt Defizitausgleich ab

Der Erinnerungsort Badehaus begrüßte kürzlich die 4000. Besucherin seit der Eröffnung vor einem Jahr. Sophia Obermüller (20) aus Dietramszell nahm im Rahmen einer Seminararbeit ihres Gymnasiums zum Thema „Juden in Amerika“ an einer Führung teil, die an diesem Tag von der Lehrerin Eva Greif ehrenamtlich angeboten wurde. Und die Schülerin war begeistert: „Genau das, was in der Schule fehlt“, wird sie in einer Pressemitteilung zitiert. „Hier wird Geschichte nicht als eine Abfolge von einzelnen, separaten Ereignissen dargestellt, sondern als durchgehender Fluss.“ Das Foto zeigt Sophia Obermüller (2. v. li.) mit Kristina Tschamler (Bundesfreiwilligendienst) sowie Emanuel Rüff und Eva Greif (re.) vom Vorstand des Badeshaus-Vereins.

© Erinnerungsortbadehaus