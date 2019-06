Österreicherin schläft Rausch auf Autobahn aus und wacht mit Handschellen gefesselt auf

Eine betrunkene Österreicherin (33) hat sich einen denkbar ungünstigen Parkplatz gesucht: mitten auf der Autobahn schlief sie ihren Rausch aus. Das kommt sie nun teuer zu stehen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Sie hatte am Abend getanzt. Das war das Letzte, woran sich die Angeklagte noch erinnerte. Ihr Gedächtnis setzt erst wieder ein, als sie mit Handschellen gefesselt auf dem Seitenstreifen der Garmischer Autobahn lag. „An die Fahrt habe ich null Erinnerung“, erklärte die 33-jährige Frau vor dem Amtsgericht in Wolfratshausen. Dort musste sie sich gleich wegen fünf Delikten verantworten: fahrlässige Trunkenheit, Gefährdung des Straßenverkehrs, tätlicher Angriff auf Polizeibeamte, Körperverletzung und Beleidigung.

Am 8. Juli vorigen Jahres gegen 2 Uhr fuhr die Österreicherin mit ihrem VW auf der A95 in Richtung München. Zwischen den Anschlussstellen Seeshaupt und Wolfratshausen stoppte sie ihr Auto unter einer Brücke auf der rechten Fahrspur, stellte den Motor ab, machte das Licht aus, drehte die Rückenlehne des Fahrersitzes zurück und legte sich schlafen – mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut.

So fand eine Polizeistreife, die von einem Autofahrer über das Hindernis informiert worden war, die Frau gegen 2.15 Uhr vor. Ein Penzberger (26), der mit Abblendlicht unterwegs war, hatte dem in der stockfinsteren Nacht kaum sichtbaren Auto erst im letzten Moment ausweichen können und war mit dem Heck seines Pkw in die Leitplanke geschleudert. „Die Frau war nicht ansprechbar, reagierte auch nicht auf Klopfen“, berichtete ein Polizeibeamter. Erst der „Kristallregen“, der beim Zerschlagen der Seitenscheibe auf dem Beifahrersitz niedergegangen war, habe sie aufgeweckt. Zu zweit habe man die Österreicherin aus dem Fahrzeug holen müssen. Weil sie um sich geschlagen und getreten habe, wurde die Frau zu Boden gebracht, was sie mit Beschimpfungen und Beleidigungen gegen die Beamten quittierte.

„Ich hatte den Eindruck, dass sie einen kompletten Blackout hat“, sagte der Polizist. „Es hätte schnell etwas richtig Beschissenes dabei rauskommen können.“ Dessen sei sich auch die Beschuldigte inzwischen bewusst, versicherte deren Verteidiger. Die Frau berichtete, dass sie an jenem Tag morgens von Kufstein kommend zu einem Seminar in der Umgebung von Iffeldorf gefahren sei. Dort habe es sie zur Begrüßung eine Weißweinschorle getrunken. „Dabei sollte es bleiben, weil ich vorhatte, abends wieder heimzufahren.“

Doch im Laufe des Tages sei eine Schorle zur anderen gekommen. Gegen Mitternacht habe sie sich sehr betrunken gefühlt und sich entschlossen, im Auto zu übernachten. Die Frage, warum sie das nicht auf dem Parkplatz am Seminarzentrum. sondern auf der Autobahn getan hatte, blieb unbeantwortet. Richter Helmut Berger verurteilte die Einzelhandelskauffrau zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 65 Euro (gesamt 9750 Euro), und ordnete eine Führerscheinsperre von noch 14 Monaten an. Die Staatsanwaltschaft hatte eine elfmonatige Bewährungsstrafe beantragt.

Die Österreicherin nahm das Urteil an. Sie habe sich inzwischen einen Alkomaten gekauft, berichtete ihr Anwalt. „Auch dafür, damit ihre Freunde testen und sehen können, wie hoch ihr Alkoholpegel ist, wenn sie Feiern gehen“.

rst