Schutz unzureichend ? Kreisklinik reagiert auf anonymes Schreiben von Krankenschwestern

Eine „Gruppe von Krankenschwestern“ kritisiert anonym die Schutzausrüstung in der Kreisklinik. Klinik-Geschäftsführer Ingo Kühn nimmt dazu in unserem Interview Stellung.

Wolfratshausen – Ein Hilferuf aus der Kreisklinik erreichte dieser Tage unsere Redaktion. Eine „Gruppe von Krankenschwestern“, die in der Klinik an Covid-19-verdächtigen beziehungsweise -bestätigten Patienten arbeitet, kritisiert die ihnen zur Verfügung stehende und in ihren Augen unzureichende Sicherheitsausrüstung. Aus „Angst vor Repressalien“ wollen die Frauen anonym bleiben. Wir konfrontierten Klinik-Geschäftsführer Ingo Kühn mit den Vorwürfen.

Herr Kühn, zunächst einmal: Führen Sie ein so strenges Regiment, dass Mitarbeiter, die Kritik üben, Konsequenzen fürchten müssen?

+ Ingo Kühn Geschäftsführer der Kreisklinik Wolfratshausen Ich finde es schade, dass die Betreffenden sich gleich an die Presse gewendet und nicht erst mit ihren Vorgesetzten gesprochen haben. Und wenn sie dort nicht weitergekommen wären, hätten sie im nächsten Schritt zum Betriebsrat oder zu mir kommen können. Wichtig und richtig sollte es sein, Probleme intern zu klären. So etwas hat immer ein etwas unschönes Geschmäckle.

Vielleicht war das für diese Mitarbeiterinnen ein Notfall?

Ich kann bei knapp über 400 Mitarbeitern natürlich nicht die Sorgen eines jeden Einzelnen kennen. Aber wir sitzen fast täglich in einer Task Force, bestehend aus Chefärzten, Pflegedienstleitung, der Fachkraft für Hygiene und Betriebsratsvorsitzenden, zusammen, und alle Beschlüsse werden von allen Mitgliedern durchs Haus getragen. Es gibt außerdem Rundschreiben und eine Hygiene-Fachkraft, die allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Rat und Tat zu Seite steht. Überdies haben wir bereits vor diesem anonymen Schreiben an die Vertreter der Presse einen Fragebogen entworfen, auf dem alle Abteilungen ihre Sorgen und Nöte der Geschäftsleitung mitteilen können. Mitglieder der Task Force und der Geschäftsführung werden dann jede Abteilung im Hause besuchen und diese und auch weitere Fragen gerne beantworten.

Die Möglichkeiten der Mitarbeiter-Partizipation sind in Zeiten von Corona stark eingeschränkt?

Richtig. Ich kann keine Betriebsversammlung einberufen, weil ausreichender Abstand dort nicht möglich ist. Deshalb sind wir auf der Suche nach anderen Möglichkeiten, um den Mitarbeitern ihre Ängste zu nehmen.

Für die meisten von uns ist eine Pandemie absolutes Neuland. Können Sie verstehen, dass einige Ihrer Kollegen Angst haben?

Natürlich. Das ist in dieser schwierigen Zeit ganz normal. Wir nehmen diese Sorgen auch sehr ernst, das dürfen Sie mir glauben. Wichtig ist aber, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch das Vertrauen in Klinikleitung und Task Force haben. Die Task Force besteht aus der Klinikleitung, den Chefärzten, der Fachkraft für Hygiene, dem Betriebsratsvorsitzenden und weiteren Vertretern. Weiter sind wir im ständigen Austausch mit dem Gesundheitsamt, mit anderen Krankenhäusern wie etwa dem Universitätsklinikum Großhadern und weiteren Häusern des Verbunds Gesundheit Oberbayern. Darüber hinaus informiert sich unsere Task Force täglich beim Robert-Koch-Institut und anderen anerkannten Institutionen. Ich kann Ihnen versichern, dass wir mit Sachverstand und Augenmaß sehr viel tun, ohne in blinden Aktionismus zu verfallen.

Die Beschwerdeführerinnen monieren, dass nicht jeder Mitarbeiter getestet wird.

Das ist zunächst richtig. Zum einen muss die Klinik selbst veranlasste Covid-19-Tests selbst bezahlen. Zum anderen ist der offizielle Weg, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich an ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden können, um sich testen zu lassen. Für die Task Force hat die Sicherheit der Belegschaft, aber auch die der Patienten oberste Priorität. Haben die Mitarbeiter valide Gründe für einen Test, führen wir diesen auf jeden Fall auf unsere Kosten durch. Das tun wir mindestens zweimal, damit sich alle sicher fühlen können, denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das wichtigste Gut unserer Klinik.

Lesen Sie auch: Kreisklinik: Neues Gerät schafft Erleichterung für Corona-Patienten

Wo kommen Ihre Angestellten mit potenziellen oder bestätigten Covid-19-Patienten in Berührung?

Es gibt vier Stationen: die Notaufnahme und die von uns definierten Covid-Stationen. Jeder Patient, der in der Kreisklinik stationär aufgenommen wird, wird auf das Covid-19-Virus getestet und zunächst in einem Einzelzimmer untergebracht. Bei einem ersten negativen Testergebnis erfolgt am vierten Tag die zweite Testung. Wenn dann das Ergebnis am sechsten Tag vorliegt und der Patient keine Covid-Symptome zeigt, legen wir ihn in ein Mehrbettzimmer auf der für ihn relevanten Station.

In dem uns vorliegenden Brief ist von schlechter Schutzausrüstung die Rede – falsche Schutzkittel, Masken im Mehrfachgebrauch.

Grundsätzlich kann man das so nicht sagen. Wenn eine Pflegekraft oder ein Arzt direkt an einem Covid-19-Patienten arbeitet, muss sie oder er danach die Schutzkleidung wegwerfen – ohne Wenn und Aber. Es gibt aber auch die patientenferne Versorgung. Dann trägt diese Person ebenfalls Schutzkleidung. Wir sind aber der Meinung, dass die Schutzkleidung in diesem Fall nicht übermäßig kontaminiert ist und über die gesamte Schicht getragen werden kann. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind angehalten, Masken und Schutzkleidung sparsam zu verwenden. Sind die Masken durchfeuchtet, dürfen sie aber jederzeit gewechselt werden. Wir riskieren weder die Gesundheit unserer Mitarbeiter noch die der Patienten.

Wie sieht es mit dem Vorrat an Schutzkleidung in der Kreisklinik aus?

Unsere Task Force hat wie auch andere Kliniken um uns herum auf ein Schreiben des Bundesministeriums für Familie, Jugend und Arbeit beschlossen, gebrauchte FFP2-Masken zu sammeln und zu testen, ob man sie wiederaufbereiten und wiederverwenden kann. Es gibt dazu zwei Verfahren: Einmal werden die Masken bei 121 Grad in einem Dampfsterilisator bedampft. Bei der zweiten Methode werden die Masken bei 70 Grad in einem Wärmeschrank aufbereitet. Wir haben uns wie auch Großhadern für den Dampfsteri entschieden und testen derzeit, ob beispielsweise die Gummis nach der Behandlung weiterhin uneingeschränkt funktionsfähig sind. Die Task Force hat Sorge, dass die durch die Wärmebehandlung porös werden und reißen könnten. Das darf auf keinen Fall passieren. Ich betone, dass wir bisher keine dieser Masken an Mitarbeiter ausgegeben haben. Das ist nur eine Option für den absoluten Notfall, falls unsere Bestände an neuen Masken, die jetzt noch in ausreichendem Maße vorliegen, aufgebraucht sind und kein Nachschub erfolgt. Dann wäre eine aufbereitete Maske in jedem Fall besser als gar keine.

peb