CSU bringt zweite Dreifachhalle ins Spiel

Die Hallenzeiten für die Wolfratshauser Sportvereine sind ungenügend. Eine zweite Dreifachhalle würde „auf einen Schlag alle Probleme lösen“, findet CSU-Fraktionschef Günther Eibl . Ein Neubau würde gut zehn Millionen Euro kosten.

Wolfratshausen – Im Zuge der geplanten Generalsanierung der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg schlug Stadtrat Dr. Manfred Fleischer (CSU) im Herbst vergangenen Jahres vor, die Dreifachturnhalle „auf den Prüfstand zu stellen“. Angesichts ungenügender Hallenzeiten für Wolfratshauser Sportvereine regte Fleischer an, eine Erweiterung beziehungsweise Aufstockung der 1977 gebauten Sporthalle prüfen zu lassen. In der Bauausschusssitzung am Mittwochabend stellte Bürgermeister Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung Wolfratshausen/BVW) das Ergebnis der Untersuchung vor – und CSU-Fraktionschef Günther Eibl überraschte mit einem kühnen Vorstoß.

Weit mehr als 30 Millionen Euro will die Kommune in den Schulstandort im Herzen der Stadt investieren (wir berichteten). In diesem Zusammenhang hielt es Fleischer für sinnvoll, eine Erweiterung der Dreifachturnhalle unter die Lupe zu nehmen. Der Leiter der Grund- und Mittelschule, Frank Schwesig, sieht zwar keinen zusätzlichen Bedarf – doch die Sportvereine klagen seit Jahren über unzureichende Hallenzeiten.

Das Architekturbüro „karlundp“ hat sich die Sporthalle vorgeknöpft – und schlägt den Stadträten zwei Optionen vor: die reine Aufstockung des erdgeschossigen, bestehenden Umkleidetraktes der Halle; geschätzte Kosten rund 4,7 Millionen Euro. Oder: der Abriss des bestehenden Umkleidetraktes, mit Neubau desselben und aufgesattelter Sporthalle; geschätzte Kosten etwa 5,8 Millionen Euro.

Beide Varianten erschienen Grünen-Sprecher Dr. Hans Schmidt als zu teuer: „Wir sollten das nicht weiterverfolgen.“ Ins selbe Horn stießen der Fraktionschef der BVW, Josef Praller, sowie Fritz Schnaller (SPD). „Das sind keine effektiven Lösungen“, so der Vize-Bürgermeister. In Schnallers Augen macht es keinen Sinn, „Millionen zu vergraben, ohne das Problem zu lösen“. Unterm Strich bekomme man für sehr viel Geld sehr wenig zusätzliche Hallenfläche.

CSU-Fraktionschef Eibl überraschte am Mittwoch mit einem äußerst sportlichen Vorschlag. Er plädierte dafür, den roten Tartanplatz zwischen dem Jugendhaus La Vida und der Sportstätte „aufzulösen“. Auf dem Grundstück, das der Stadt gehört, könnte eine zweite Dreifachturnhalle gebaut werden. Diese würde Eibl mit einem „offenen Dach“ anlegen, das heißt, über der Halle thront ein Pausenplatz für die Grund- und Mittelschüler. Mit dieser Lösung „können wir auf einen Schlag alle Probleme lösen und alle wären glücklich“, meinte Eibl. Er räumte allerdings ein, dass für das Vorhaben mutmaßlich zehn bis zwölf Millionen Euro bereitgestellt werden müssten.

„Eine große Variante ist immer wünschenswert“, sagte BVW-Fraktionschef Praller. Er gehe mit Eibl d’accord, der Umbau eines alten Gebäudes „birgt stets unkalkulierbare Risiken“. Aber: „Mit einer zweiten Dreifachhalle werden wir ein Parkplatzproblem bekommen.“ Schmidt zeigte sich aufgeschlossen, glaubt aber nicht, dass ein solches Projekt „in den nächsten zwei, drei Jahren angegangen werden kann“. Der Grünen-Sprecher wies auf die „30, 40 Millionen“ hin, die in den Schulstandort investiert werden müssten. Auch die Verlängerung der S7 nach Geretsried sei für die Flößerstadt mit immensen Kosten verbunden.

Gerlinde Berchtold (SPD) warnte vor einer „Konzentration“ im Bereich des Hammerschmiedweges. „Ohne Tiefgarage kommen wir da nicht weit“, meinte sie mit Blick auf eine zweite Dreifachhalle. Berchtold würde es lieber sehen, „über einen anderen Standort in der Stadt“ nachzudenken. „Vielleicht können wir eine alte Halle abreißen und eine neue bauen?“ Sie wisse, dass sich an der Isar-Loisach-Realschule am Franz-Kölbl-Weg etwas tue: „Vielleicht suchen wir das Gespräch mit dem Landratsamt.“ Aufwandsträger der Realschule ist der Landkreis.

Einen Beschluss stellte der Bauausschuss zurück. Neben den zwei vorliegenden Turnhallen-Varianten des Münchner Büros „karlundp“ soll zunächst auch die Idee Eibls genauer in Augenschein genommen werden.

