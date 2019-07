Aus Moritz wird Luis: Heidelbergerin nur für Hochzeit in Bayern - dann setzen plötzlich die Wehen ein

Veronika Favorat war eigentlich nur in Bayern, um der Hochzeit ihres Bruders in Bayern. Ihr Baby Moritz sollte eigentlich erst in ein paar Wochen in Baden-Württemberg auf die Welt kommen. Doch der hatte einen anderen Plan.

Wolfratshausen – Eigentlich sollte Luis Favorat mit Vornamen Moritz heißen. Und ursprünglich sollte in der Geburtsurkunde des Buben Heidelberg in Baden-Württemberg stehen. Nun ist’s Wolfratshausen, denn erstens kommt es anders und zweitens als die Eltern dachten.

Veronika und Jan Favorat besuchten kürzlich das 350 Kilometer von Heidelberg entfernte Baierbrunn. „Mein Bruder hat dort standesamtlich geheiratet“, berichtet Veronika Favorat (30). Obwohl der errechnete Geburtstermin des Sohnes noch einige Wochen in der Zukunft lag, packte Jan Favorat vorsorglich die Kliniktasche ins Auto. „Bei der Feier haben alle Witze gemacht, wie es wäre, wenn unser Sohn hier auf die Welt kommen würde“, sagt Veronika Favorat und lacht.

Statt Heidelberg steht Wolfratshausen in der Geburtsurkunde

Gegen Mitternacht fuhr die Hochschwangere nach Icking ins Landhotel Klostermaier, wo das Ehepaar ein Zimmer gebucht hatte. Jan Favorat wollte folgen. Gegen 3 Uhr war auch er im Hotel. Es kam, wie es kommen musste: Minuten später platzte die Fruchtblase seiner Frau. Der 32-Jährige rief sofort in der Kreisklinik Wolfratshausen an, die den werdenden Eltern nahelegte, sofort in die Klinik zu kommen. Das war leichter gesagt als getan. „Ich wollte nach der Feier nicht mehr selbst Auto fahren“, berichtet Jan Favorat. „Also habe ich ein Taxi gerufen.“ Das jedoch kam nicht. „Nachdem wir 15 Minuten vergeblich gewartet hatten, bin ich raus auf die Straße.“

Wie’s der Zufall wollte, rollte in diesem Moment ein Taxi am Landhotel Klostermaier vorbei. Der Heidelberger winkte, der Fahrer stoppte und Jan Favorat erklärte ihm die prekäre Situation. Der Taxler, selbst Vater von zwei Kindern, „war tiefenentspannt“, erinnert sich Veronika Favorat. „Und genau dadurch hat er uns die Ruhe gegeben. Ich denke, es hätte ihm auch nichts ausgemacht, wenn Luis in seiner Taxe geboren worden wäre.“

„Alle haben sich rührend um uns gekümmert“

Doch Familie Favorat schaffte es rechtzeitig nach Wolfratshausen. „Wir wurden in der Kreisklinik wie in einer Familie aufgenommen“, lobt das Ehepaar die Schwestern und Hebammen. „Alle haben sich rührend um uns gekümmert.“ Luis ließ sich allerdings dann doch noch etwas Zeit – er kam am Morgen um 9.10 Uhr zur Welt. „Jetzt ist er halt ein echter Bayer.“ Und aus diesem Grund entschied sich das Paar für Luis als Vornamen – „in Anlehnung an König Ludwig“. Wie sieht’s mit der weiteren Familienplanung aus? Soll’s noch ein Oberbayer werden? Veronika Favorat schmunzelt: „Wir kommen vielleicht in Versuchung – weil die Betreuung in Wolfratshausen einfach super war.“

sh