So viel Geld für eine Sufwelle? Hermann Paetzmann ist dagegen. Der Wolfratshauser protestiert mit einem Plakat. Zu sehen war es allerdings nicht lange.

Wolfratshausen – Am Brückengeländer in Weidach, am Nebenarm des Loisachkanals, wo künftig die Stahlkonstruktion der geplanten Surfwelle stehen soll, prangerte kürzlich ein etwa zwei Meter breites Banner mit der Aufschrift in großen roten Lettern: „Hier werden demnächst 1 000 000 Euro versenkt“. So schnell das Riesenplakat aufgehängt war, so schnell entfernten es Mitarbeiter des Bauhofs wieder. „Es war nicht angemeldet“, sagt Bürgermeister Klaus Heilinglechner auf Anfrage unserer Zeitung.

Mit dieser Protestaktion wollte der Wolfratshauser Hermann Paetzmann, dem die gleichnamige Druckerei in Weidach gehört, seine Meinung über die geplante Surfwelle öffentlich kundtun. Er habe mehrere Gründe, warum er das geplante Projekt „unsinnig“ findet: Paetzmanns Plakatprotest sollte einerseits deutlich sichtbar machen, um welch einen immens hohen Kostenaufwand es sich handelt, und auch um den Bürgern aufzuzeigen, wo eigentlich die wellenmachende Stahlkonstruktion künftig stehen soll. „Der Platz ist einfach falsch. Viel zu schmal ist er. Und keine grüne Wiese, wo sich die Sportler aufhalten könnten“, moniert der Aktivist.

Es gebe in Wolfratshausen zudem genug Baustellen, die wichtiger seien. Zum Beispiel würden sich die hiesigen Sportvereine über Aufnahmestopps beklagen, weil die Hallenkapazitäten nicht mehr ausreichen, so Paetzmann. Er erinnert außerdem daran, dass das kleine Lehrschwimmbecken in der Weidacher Grundschule außer Betrieb ist. „Sollen unsere Kinder zuerst surfen lernen, bevor sie schwimmen können?“, fragt er. Dagegen blieben Projekte für Senioren und Kultur auf der Strecke, kritisiert der Wolfratshauser. „Die Surfwelle ist ein luxuriöses Projekt für eine Minderheit.“

Auf die Aussage des Banners geht Bürgermeister Klaus Heilinglechner nicht ein. „Jeder hat seine eigene Einstellung zu den verschiedenen Tätigkeitsfeldern der Stadt. Der eine findet es gut, der andere nicht“, sagt der Bürgermeister. Für alle – Befürworter und Gegner – gelte selbstverständlich das gleiche Recht, sich öffentlich zu äußern. Jedoch müsse die Anbringung eines Banners an öffentlichen Orten, die einem nicht selbst gehörten, bei der Stadt angemeldet werden. „Das war hier nicht der Fall“, so Heilinglechner. Der Rathauschef weiß, dass sich täglich Bürger über das Plakatieren in der Stadt beschweren, dies oft auch fotografisch dokumentieren. „Hätten wir nicht die Vorschrift einer Anmeldung, könnten alle kreuz und quer plakatieren, wo sie wollen.“

Wie der aktuelle Stand der Planung und Entwicklung der Surfwellenkonstruktion aussieht, dazu kann Stefanie Kastner, Chefin des Vereins „River Surfing Wolfratshausen“, auf Nachfrage derzeit keine Infos liefern. „Wir müssen uns nach der Urlaubszeit erst mit der Stadt abstimmen.“

