Kratzmeir-Anwesen verhüllt: Das ist der Grund

Die ehemalige Seilerei in der Wolfratshauser Altstadt ist seit 1764 im Besitz der Familie Kratzmeir. Aktuell ist das denkmalgeschützte Gebäude eingerüstet - und erhält ein neues Gesicht.

Wolfratshausen– An ein Kunstwerk des Verpackungskünstlers Christo erinnert derzeit das Anwesen am Obermarkt 13. Abdeckplanen verhüllen das Gebäude. Anders als bei Christo wird auf dem Gerüst dahinter allerdings fleißig gearbeitet. „Es war einfach an der Zeit, das Haus komplett zu sanieren“, sagt Eigentümer Alois Kratzmeir, der in der Immobilie auch sein Geschäft für Tierfuttermittel und Gartenbedarf betreibt. „An manchen Stellen war der Putz schon brüchig.“ Zwar hat die Familie Kratzmeir im Laufe der vergangenen Jahre immer wieder etwas erneuert oder ausgebessert, „aber irgendwann ist das ja nur noch wie Flicken“, sagt der 71-Jährige mit trockenem Humor.

1764 kaufte Johann Kratzmeir das Anwesen am Obermarkt 13, seitdem befindet es sich in Familienbesitz. Schon seit gut 250 Jahren wird das Erdgeschoss als Geschäft genutzt. In der eigenen Werkstatt wurden anno dazumal Seile, Gurte und Schnüre aus Flachs und Pferdehaar hergestellt. Außerdem konnte man in der „Seilerei“ in Wolfratshausen Wagenschmiere, Pechfackeln, Hanf und Sämereien erwerben. „Im Laufe der Zeit wurde je nach Nachfrage das Sortiment geändert und angepasst“, erzählt Alois Kratzmeir. Nach dem Ersten Weltkrieg beispielsweise wollten alle Kaffee. Die Kratzmeirs reagierten und errichteten eine Rösterei – übrigens die einzige in der Flößerstadt. Sie wurde bis 1978 betrieben.

1965 änderte sich das Angebot erneut. Die Seilerei wurde aufgegeben. „Mein Vater war somit der letzte Seilermeister der Stadt“, berichtet Alois Kratzmeir aus der Familienchronik. Stattdessen wurde der Fokus auf Tierfuttermittel und Gartenbedarf gelegt, Waren, die man bis auf den Tag am Obermarkt 13 kaufen kann.

Angesichts dieser Historie ist es nicht verwunderlich, dass das Gebäude in der Altstadt als Einzeldenkmal klassifiziert ist. „Das bedeutet, dass wir uns vor der Sanierung mit dem Denkmalamt absprechen mussten“, berichten Alois Kratzmeir und seine Frau Monika. Zunächst bohrte ein Experte vorsichtig ins Mauerwerk des Anwesens. „In der entnommenen Probe konnte mann die einzelnen Farbschichten, die das Haus früher einmal trug, erkennen.“ Der bis dato letzte Hausanstrich war ein „abgeschwächtes Apricot“, der Sockel schimmerte rötlich-braun, aufwendig gestaltete Faschen, das heißt, gestalterische Umrahmungen betonten die Fenster.

Wenn die letzten Planen fallen, wird das altehrwürdige Anwesen ein völlig neues Gesicht haben. Die Fassade zeigt sich dann in einem milden Olivton, der Sockel bekommt einen Anstrich in Graugrün, die Verschnörkelungen in den Faschen verschwinden. „Die wollte das Denkmalamt nicht mehr sehen“, erklärt Monika Kratzmeir. Aber: „Es war wirklich eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit“, lobt das Ehepaar die Behörde. „Man beriet sich, fand Kompromisse.“ Noch ein paar Tage werden die Arbeiten am Obermarkt 14 dauern. Monika Kratzmeir: „Unsere Kunden sind schon ganz gespannt darauf, wie es dann hier aussieht.“

