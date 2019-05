Maibockanstich: Wie Gollwitzer und Schmid das Geschehen im Mittelzentrum derblecken wollen

Bruder Barnabas und Engel Aloisius machen gemeinsame Sache. Beim Maibockanstich am Samstag wollen sie kräftig ausschenken. Ludwig (Gollwitzer) und Ludwig (Schmid) stört einiges im Mittelzentrum.

Wolfratshausen/Geretsried– Batman und Robin, Hänsel und Gretel, Asterix und Obelix: Es gibt Pärchen, die sind unzertrennlich. Noch ist ungewiss, ob Ludwig (Gollwitzer) und Ludwig (Schmid) künftig in einem Atemzug mit diesen berühmten Duos genannt werden – doch zumindest stehen sie am Samstag, 11. Mai, Seite an Seite auf der Bühne in der Loisachhalle. Beim ersten interkommunalen Maibockanstich werden der Wolfratshauser Gollwitzer und der Geretsrieder Schmid das Geschehen im Mittelzentrum mit jeweils spitzer Zunge sezieren – und den Protagonisten einen Spiegel vorhalten.

Bis dato gab es sie nur in der Einzelverpackung: Schmid alias Bruder Barnabas, der heuer beim Starkbierfest der Geretsrieder Bunkerblasmusik den Politikern und Prominenten zum 15. Mal die Leviten las – und Ludwig „Wiggerl“ Gollwitzer. Der nahm in seiner Rolle als Engel Aloisius bei keinem Wolfratshauser Starkbierfest ein Blatt vor den Mund.

Nun machen Ludwig und Ludwig gemeinsame Sache, denn sie ärgern sich über so allerlei Schildbürgerei im Mittelzentrum. Sie haben Schwächen – aber auch Stärken – ausgemacht sowie jeweilige Besonderheiten und Gemeinsamkeiten gefunden. Beim Maibockanstich am Samstag wird nun kräftig ausgeschenkt. Musikalisch werden die Ludwigs unterstützt von der Stadtkapelle Wolfratshausen sowie der Gartenberger Bunkerblasmusik. Los geht’s um 19 Uhr, die Loisachhalle ist ab 18 Uhr geöffnet. Für Speis und Trank sorgt das Team des Wirtshauses Flößerei. cce

Tickets

zum Preis von neun Euro sind im Bürgerbüro/Rathaus der Stadt Wolfratshausen sowie im Musikhaus Dörfler am Ammerseeweg 7 in Geretsried erhältlich.