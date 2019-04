Nach „Moda Liza“: Malteser feiern Einzug in Haderbräu

Einst bot hier „Moda Liza“ exklusive Damenmode an. Jetzt koordiniert der Malteser Hilfsdienst hier Angebote wie Hausnotruf und Menüservice.

Wolfratshausen – Hohen Besuch hatten jüngst die Wolfratshauser Malteser: Weihbischof Dr. Josef Graf aus dem Bistum Regensburg feierte zusammen mit Dekan Gerhard Beham und vielen Ehrengästen einen Festgottesdienst in der Kirche St. Andreas, um dann im Anschluss die neuen Räume des Malteser Hilfsdiensts am Untermarkt 17 einzuweihen. Den kirchlichen Segen erteilte der Münsinger Pfarrer Martin Kirchbichler.

Alles handgemacht: Neuer Laden in Wolfratshauser Altstadt eröffnet

Der Kreisbeauftragte der Malteser, Richard Schottenhaml, berichtete von der langwierigen Suche nach einer neuen Unterkunft, die vor etwa anderthalb Jahren begann. Damals war die Hilfsorganisation am Hans-Urmiller-Ring im Gewerbegebiet untergebracht. Fündig wurden die Malteser schließlich in der Haderbräu-Passage am Untermarkt 17. Dort, wo einst das Geschäft „Moda Liza“ exklusive Damenmode anbot, werden nun die Hilfsangebote koordiniert. Dazu gehören unter anderem Hausnotruf, Menüservice, Fahrdienste, betreutes Wohnen und Pflege sowie Beratung.

Rathauscafé: Warum nun wieder die ehemalige Pächterin einspringt

„Wir wünschen uns, dass wir weiter wachsen“, erklärte Stephanie Freifrau von Freyberg. Die Diözesanleiterin der Malteser in der Erzdiözese München und Freising sieht die nun erfolgte Segnung als Ansporn. „Jetzt arbeiten wir in den neuen Räumen sicher noch besser.“ Der Einzug in die etwa 120 Quadratmeter umfassende Unterkunft erfolgte bereits im vorigen Jahr. Der volle Terminkalender des Weihbischofs und anderer Ehrengäste ließ jedoch erst jetzt einen angemessenen Festakt zu. ph

Nach „Paletti“: Unternehmer hat erfrischende Idee für Laden am Wolfratshauser Obermarkt