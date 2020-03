Weil Halter Maulkorbzwang ignoriert:  Hund verbeißt sich in Artgenossen

Eigentlich sollte ein 55-jähriger Wolfratshauser seinem Vierbeiner einen Maulkorb anlegen. Doch das ignorierte er - zum Leidwesen von Hund Lucky.

Wolfratshausen/Geretsried – Weil sein Hund einen anderen Hund in den Oberschenkel gebissen hat, musste sich das Herrchen vor Gericht verantworten. Der 55-jährige Wolfratshauser war im Herbst 2018 per Bescheid von der Stadt Geretsried, seinem damaligen Wohnsitz, dazu verpflichtet worden, dem Hund einen Maulkorb anzulegen, sobald er sein Grundstück verlässt. Das hatte er unterlassen. Nun wurde er wegen „Sachbeschädigung durch Unterlassen“ zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je fünf Euro verurteilt.

Der Angeklagte platzte mitten in die Urteilsverkündung. Wegen eines unvorhersehbar aufgetauchten Problems habe er es nicht rechtzeitig zum Termin geschafft, entschuldigte der Mann seine 34-minütige Verspätung. Da er von einem Rechtsanwalt vertreten wurde, hatte das Gericht ihn zuvor von seiner Verpflichtung zum persönlichen Erscheinen entbunden. Zwar hatte der Anwalt gegen den Strafbefehl über 450 Euro, der gegen seinen Mandanten ergangen worden war, Einspruch eingelegt. Jedoch nur mit dem Ziel, „das Strafmaß zu reduzieren“, erklärte Verteidiger Stefan Tilmann. An der Schuld des Hundehalters gab es keinen Zweifel.

Am Pfingstmontag vorigen Jahres spazierte eine Wolfratshauserin mit ihrem kurzhaarigen Vorstehhund Lucky an der Loisach entlang, als sie den Angeklagten mit dessen Hund auf einer Bank sitzen sah. „Auf Höhe der Bank sehe ich aus dem Augenwinkel, dass der Hund auf mich zugeschossen kommt“, berichtete die Zeugin (50). „Dann ging es richtig rund“ – minutenlang.

Lesen Sie auch: Starkbierfest in Wolfratshausen: Spielshow mit vielen Spitzen

Der „Angreifer“ habe sich im Oberschenkel ihres Hundes festgebissen, ehe es ihr gelungen sei, den Rüden am Halsband zu fassen und wegzureißen. „Von ihm kam keine Reaktion“, sagte die Wolfratshauserin über den Angeklagten. „Später stand er drohend vor mir und sagte, ich solle mich nicht so aufregen.“ Der Magyar Vizsla der Frau trug mehrere Bisswunden davon und wurde noch am selben Abend in einer Tierklinik in München operiert. Kosten: rund 1300 Euro.

Es war nicht das erste Mal, dass der Hund des Angeklagten aufgefallen war. Deshalb sei Anfang September 2018 der Maulkorbzwang angeordnet worden, sagte ein Mitarbeiter des Geretsrieder Ordnungsamts. Zu Gesprächen, die dem Mann von der Stadt angeboten worden waren, sei es nie gekommen. „Er ist trotz Vorladungen nie erschienen“, sagte der Verwaltungsbeamte. „Er war einfach uneinsichtig.“

Nach seinem Umzug habe man die Akte an die Stadt Wolfratshausen gegeben. Diese hatte am 3. Juni vorigen Jahres einen neuen Bescheid erlassen. „Wir würden ihm den Hund jetzt wegnehmen“, zeigte der Zeuge eine Konsequenz auf, die der Hundehalter möglicherweise zu erwarten hat. Zumal, wie in der Verhandlung zu hören war, es Anfang dieses Jahres erneut einen ähnlich gelagerten Vorfall gegeben haben soll.

Richter Helmut Berger kam in seinem Urteil der Bitte des Verteidigers nach, „Milde walten zu lassen“. Er verurteilte den Wolfratshauser wegen Sachbeschädigung durch Unterlassung zu einer Geldstrafe von 150 Euro. Dabei wurden die 30 Tagessätze wie im Strafbefehl beibehalten, die Tagessatzhöhe jedoch entsprechend den finanziellen Verhältnissen des Rentners von 15 auf fünf Euro reduziert.

rst