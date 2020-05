Golfplatz-Streit hat mehrere Nachspiele vor Gericht

Dr. Josef Hingerl hat sich in der Frage um die Corona-Beschränkungen mit den Behörden angelegt. Er öffnete den Golfplatz Bergkramerhof trotz Verbot. Drei Klagen laufen deswegen am Verwaltungsgericht.

Wolfratshausen/München – Das rechtliche Hick-Hack um die Wiedereröffnung des Golfplatzes Bergkramerhof in Wolfratshausen geht zu Ende. Durch die angekündigten Lockerungen in der Corona-Pandemie, die Individualsportarten im Freien wieder erlauben, können die Golfer ab dem kommenden Montag, 11. Mai, wieder loslegen. Für Dr. Josef Hingerl wird der Ärger um die wochenlange Schließung seines Platzes noch ein gerichtliches Nachspiel haben.

Drei Klagen hat der Rechtsanwalt beim Verwaltungsgericht (VG) in München laufen. Die aktuellste betrifft wie berichtet seine eigenmächtige Öffnung des Platzes am Montag. Bereits am Tag darauf war der Platz wieder geschlossen, aufgrund eines Bescheids vom Landratsamt. Der kostet Hingerl 400 Euro. Beim Verwaltungsgericht hat er dagegen Klage erhoben. Er hofft noch in dieser Woche auf eine richterliche Entscheidung.

Die steht in seinen beiden anderen Klagen noch aus. Hingerl hatte Mitte April für den Golfplatz die Feststellung verlangt, dass die Sportmöglichkeiten im Freien auf dem Golfplatzgelände mit einer Größe von zirka 70 Hektar nicht gegen die Bayerische Verordnung zur Corona-Pandemie verstoßen. Vorausgesetzt, die Abstandsregelungen werden eingehalten.

Hintergrund der Klage war, dass der Rechtsanwalt das Golfplatzgelände der Öffentlichkeit als Naherholungsgebiet zur Verfügung stellen wollte, um eine Ausweichmöglichkeit zu den zum Teil überlaufenen Parkanlagen zu schaffen. Sämtliche Hinweise auf den Golfbahnen sowie Spielmarkierungen waren dafür entfernt worden. Somit handelte es sich beim Bergkramerhof aus der Sicht des 72-Jährigen nicht mehr um eine Freizeiteinrichtung. Vielmehr wäre das Golfgreen nunmehr wie ein Park zu betrachten, wo es Bürgern allenfalls erlaubt sei, spazieren zu gehen oder Sport zu treiben, schrieb Hingerl in seiner Klagebegründung. In seinem Verfahren als Privatmann verlangte er die Feststellung, als Einzelperson über das Golfplatzgelände spazieren und auch den ein oder anderen Ball schlagen zu dürfen, ohne gegen die Pandemie-Verordnung zu verstoßen.

Weil es sich bei den Klagen nicht um sogenannte Eilrechtsbehelfe handelte, wurden sie bislang noch nicht behandelt. Eigentlich haben sie sich erledigt, es geht aber im Nachhinein wohl um die Feststellung, ob der Freistaat rechtswidrig gehandelt hat, als er die Golfer wochenlang vom Sporttreiben im Freien ausschloss. wal