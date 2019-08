Lebensgefahr auf der Isar: Neue Unterwasser-Gefahren sorgen für weitere Sperrungen

Wenn ich die Allgemeinverfügung verfassen müsste, dann hätte ich zumindest bis unterhalb der Floßrutschn geschrieben.

Aber für das Kraftwerk selbst ist man ja im Landratsamt nicht zuständig.

Dürfte wohl nicht nur nasse Füße geben insbesondere in Passau in den nächsten Tagen.

Frage an die Kraftwerkssteuerung in Landshut?

Leidet Isar II derzeit unter Kühlwassermangel und muss deshalb etwa abgeschaltet werden?