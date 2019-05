Von diesem Restaurant sind sogar Einheimische überrascht

Das Restaurant am Bergkramerhof hat seit Januar neue Wirte. Weil es am Golfplatz liegt, waren viele Wolfratshauser noch nie dort - dabei hat es eine Besonderheit zu bieten.

Wolfratshausen – Viel Herzblut stecken Tina und Sandor Nemeth in das Restaurant am Bergkramerhof. Seit Ende Januar betreiben die Gastronomen das Lokal und bieten eine kleine Karte sowie ein täglich wechselndes Mittagsmenü an. „Ich möchte, dass sich die Gäste hier wohlfühlen“, beschreibt Sandor Nemeth sein oberstes Credo.

Sandor Nemeth suchte eine neue Bleibe, nachdem er in den vergangenen 16 Jahren zwei Lokale in Starnberg betrieben hat. Wolfratshausen gefällt ihm und seiner Frau: „Die Leute sind offen und freundlich“, sagen die Wirtsleute, die am Bergkramerhof eine Wohnung bezogen haben.

Durch die große Glasfront im Restaurant mit dem Panoramablick scheint die Sonne in den hell gestalteten Gastraum. Auf den Tischen sorgen bunte Blumen für eine angenehme Atmosphäre. „Wir haben den Laden ein bisschen aufgehübscht“, sagt Tina Nemeth. Viele Stammkunden hätten gesagt, dass sich einiges verändert habe – und es gefalle ihnen.

Lesen Sie auch: Aus diesem Grund ist die Colorberry-Galerie wieder dicht

Nemeths freuen sich aber nicht nur über den Besuch der langjährigen Bergkramer-Kunden. „Wir möchten auch Menschen hereinlocken, die das Lokal noch nicht kennen“, sagt Sandor Nemeth. Viele Wolfratshauser seien noch nie dort gewesen und seien beim ersten Besuch ganz überrascht, wie schön es ist.

Ebenfalls interessant: Wolfratshausen wird wieder zur Feiermeile

Auch beim Blick in die Karte seien die Kunden bislang zufrieden. Dort finden sich etwa 15 Gerichte, alle mit saisonalen Produkten. Die bayerischen Gerichte haben meist einen internationalen Einschlag. Die Karte mit ausgewählten Speisen soll wöchentlich wechseln. „Lieber haben die Gäste eine kleine Auswahl, wenn sie dafür eine wirklich gute Qualität bekommen“, erklärt Sandor Nemeth.

Neue Gesichter im L’Arena: Familie Faulisi übernimmt das Eiscafé

In naher Zukunft möchte das Ehepaar zudem Musik- und Kulturabende im Bergkramer veranstalten. „Das Lokal soll interessant und abwechslungsreich bleiben“, erklärt Tina Nemeth. Auch kulinarische Mottowochen sind in Planung. dst