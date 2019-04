Pastor sieht in Brand von Notre Dame ein Zeichen für Gottes Kraft und Treue

Der große Brand von Notre Dame hat weltweit für großes Aufsehen gesorgt. Der Wolfratshauser Pastor sieht in diesem Inferno allerdings sowohl ein Zeichen der Treue und Kraft Gottes als auch für Ostern.

Wolfratshausen - Vor fünf Jahren stand ich davor. In dieser Stadt mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten und Höhepunkten war sie trotzdem eines der Highlights in Paris: Notre Dame. Eine große, schöne, ehrwürdige und beeindruckende Kirche. Ein Monument. Aber auch ein Ort, der inzwischen mehr Museum und Publikumsmagnet denn eine Kirche war. Wie sagte kürzlich einer der Priester, die dort arbeiten: Vor 100 Jahren gab es in Notre Dame hunderte Gläubige und einige wenige Touristen, heute ist es umgekehrt.

Und dann die bestürzenden Bilder von letzter Woche: Diese wunderbare Kirche brennt. Das Dach – ein Raub der Flammen, der filigrane Vierungsturm – unwiederbringlich verloren. Die Kathedrale scheinbar kurz vor dem kompletten Zusammenbruch. Ich war schockiert und konnte es im ersten Moment nicht glauben.

+ Andreas Müller ist evangelischer Pastor in Wolfratshausen. © Archiv

Nun ist mir klar, dass ich mit diesem meinen Text ein bisschen zu spät bin. Die Karawane der medialen Aufmerksamkeit ist längst weitergezogen. Aber mich haben rund um dieses Unglück einige Gedanken beschäftigt, die es wert sind, sie mitzuteilen. In Frankreich haben 2019 ganze 36 Brandanschläge auf Kirchen stattgefunden – auf Kirchen, die tatsächlich für Gottesdienst und Gebet genutzt wurden. Erst der Brand von Notre Dame, der wohl ein unglücklicher Unfall war, brachte die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Muss eine Kirche erst brennen, bevor sie wieder im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht?

Lesen Sie auch: Vorbild Jesus: Wie man mit Leid und Schmerz umgehen kann

Nun brannte da eine Kirche, die viele nur sehen wollten, weil sie den Roman „Der Glöckner von Notre Dame“ gelesen hatten oder weil die Kathedrale halt auf der Sightseeing-Runde ihres Tourbusses lag. Wie viele Kirchen beherbergen keine Kunstschätze, haben keine imposanten Gebäude, dienen aber den Schwachen und Armen der Gesellschaft voller Hingabe und Nächstenliebe? Und keine Zeitung, kein TV-Sender findet es Wert, darüber zu berichten.

Und dann sah ich dieses Bild im Fernsehen: Ein Blick ins Innere der angeschlagenen Kathedrale, die Wände rußgeschwärzt, die rauchenden Reste der Dachbalken liegen auf dem Boden – aber in der Mitte leuchtet golden und unversehrt das Kreuz am Hauptaltar. Das Zeichen der Liebe Gottes leuchtet mitten im Zerstörungschaos. Es hatte das Inferno überstanden. Ein Zeichen der Treue und Kraft Gottes und für mich ein Zeichen für Ostern: Der Tod hat nicht das letzte Wort.

Jesus hat die Worte gesagt: „Hab keine Angst! Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit.“ (Offenbarung 1, 17-18) Vielleicht kann dieses Unglück einer Kirche in Paris ein Anstoß sein, über das eigene Vertrauen in Gottes Möglichkeiten neu nachzudenken.

VON ANDREAS MÜLLER

Evangelischer Pastor in Wolfratshausen