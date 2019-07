Kondome und Porno-Heftchen an der Isar: Wie Polizei gegen „Sex-Treff“ vorgeht

Das Areal in den Isarauen zwischen Wolfratshausen und Ascholding ist schon lange als Sex-Treff verschrien. Unappetitliche Hinterlassenschaften deuten darauf hin. Die Polizei will sich das nicht länger ansehen.

Wolfratshausen – Als der rostbraune Hyundai auf den Parkplatz an den Isarauen zwischen Wolfratshausen und Ascholding einbiegt, weicht das Lächeln aus dem Gesicht von Andreas Czerweny. Der Wolfratshauser Polizeichef steht auf einer kleinen Anhöhe, stemmt die Hände in die Hüften und fixiert den Wagen. Das macht wohl Eindruck auf den Fahrer. Obwohl an dem warmen Sonntagnachmittag noch einige Parkplätze frei sind, macht er kehrt. Die kleine Episode zeigt: Die Polizeipräsenz im Naturschutzgebiet wird von den Gästen genau registriert.

+ „Lustnische“: In manchen Ecken machen die Einsatzkräfte unerfreuliche Entdeckungen. © sh Regelmäßig unternimmt die Wolfratshauser Polizei Begehungen in dem vor allem bei FKK-Sonnenanbetern beliebten Areal. Zusammen mit der Bergwacht, Isar-Rangern, Sicherheitswacht und einer Hundeführerin durchforsten die an diesem Sonntag elf Beamten das Waldgebiet. Teils unappetitliche Hinterlassenschaften deuten darauf hin, dass sich hier nicht nur harmlose Badegäste und Erholungssuchende aufhalten, sondern auch unerwünschtes Klientel. Das Areal ist schon lange als Sex-Treff verschrien. Immer wieder gibt es dort Fälle von Exhibitionismus. Auch Rauschgift soll im Schutz der Bäume zwischen Fluss und Staatsstraße 2073 regelmäßig den Besitzer wechseln. Drei Sexualdelikte wurden im Jahr 2019 in dem Bereich gemeldet. „Alle drei wurden aufgeklärt“, betont Czerweny. Auch ein paar Verstöße gegen den Naturschutz verzeichnet die Polizei in ihrer Jahres-Statistik.

Polizei will gesehen werden

Mit ihrer Präsenz möchten die Einsatzkräfte etwas gegen diese Zustände unternehmen, ganz nach dem Motto „sehen und gesehen werden“. Wer die Uniformierten bemerkt, soll sie im Gedächtnis behalten. „Wenn wir Menschen sehen, auch auf der anderen Flussseite, sollten wir mit ihnen ins Gespräch kommen“, erklärt Czerwenys seinem Team.

Der Dienststellenleiter geht mit gutem Beispiel voran. Als er eine Hängematte aus der Entfernung bemerkt, steuert er zielsicher darauf zu. Ein nackter Mann liegt darin und genießt die sommerliche Ruhe. Czerweny kennt den Wolfratshauser. Sie plaudern ein paar Minuten. Auf die Frage, was denn der Polizeichef mit dem großen Tross an Helfern an der Isar suche, antwortet er: „Es gibt überall Lauser.“ Dann lacht er.

Während die Gruppe weiter durch die schattigen Wege an der Isar wandert, erklärt Czerweny, warum er sich so viel Zeit für den Mann genommen hat. „Vielleicht kennt er ein paar Leute, die hier regelmäßig sind. Und denen wird er erzählen, dass wir schon wieder da waren.“

+ Streifzug durchs Naturschutzgebiet: Polizei, Bergwacht, Isar-Ranger, Sicherheitswacht und eine Hundeführerin zeigen Präsenz an der Isar. © sh

Gelegentlich stoßen die Polizisten bei der Begehung direkt auf Täter. Eine Woche zuvor stellten sie Drogen bei einem 40-jährigen Münchner sicher. An diesem Tag ist es aber relativ ruhig. Einige Nudisten genießen die Ruhe, sonst hält sich kaum jemand in den Isarauen auf. Umso überraschter sind die Blicke eines braun gebrannten Paares, als unvermittelt der Polizeichef, ein Spürhund und mehrere Ordnungshüter über den Kies im FKK-Bereich streifen. „Geht’s Ihnen gut?“, fragt Czerweny. Der Mann nickt und legt seinen Kopf sichtlich beruhigt zurück auf das Handtuch. Der Polizeichef weiß, dass der große Teil der Isarauen-Besucher nichts Böses im Schilde führt. Hier und da fallen den Rangern kleine Ordnungswidrigkeiten auf, ein Ehepaar etwa, das seinen Hund im FFH-Gebiet ohne Leine laufen lässt.

„Lustnische“ mit Kondomen, leere Schnapsflaschen und Porno-Heftchen

Czerweny ist zufrieden. „Man bemerkt uns und spricht darüber“, sagt er. Das sei abschreckend für potenzielle Straftäter. Außerdem gebe es den „normalen“ Badegästen ein Gefühl der Sicherheit. Auch Isar-Ranger Sebastian Thalhammer sieht die Einsätze positiv. „Manche Badegäste nehmen uns nicht wirklich ernst und versuchen, uns zu verschaukeln“, sagt er. Allein die gemeinsamen Rundgänge mit der Polizei würden die Position und Wahrnehmung der Ranger stärken.

Von der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Landratsamt profitieren beide Seiten in hohem Maße. Nicht zuletzt, weil die Isar-Ranger die spinnenetzartige Wegeführung im Naturschutzgebiet genau kennen. Dank der Ranger wissen die Polizisten um so manchen Platz, den Familien beim Isar-Besuch besser meiden sollten. In einem kleinen Abschnitt in der Nähe eines Parkplatzes liegen häufig Kondome, leere Schnapsflaschen und Porno-Heftchen. „Eine Lustnische“, nennt Landratsamts-Mitarbeiter Benedikt Pfaller die Entdeckung.

Auch deshalb fixiert Czerweny den rostbraunen Hyundai so: „Manchmal muss man Menschen einfach nur tief in die Augen blicken und sehen, wie sie reagieren.“

Dominik Stallein

Hinweise

Polizei bittet, ungewöhnliche Beobachtungen jederzeit per Telefon 0 81 71/4 21 10 oder Mail an pp-obs.wolfratshausen.pi@polizei.bayern.de zu melden.

