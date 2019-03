Rosenmontag in Wolfratshausen: Tanzen, bis der Arzt kommt

Die Loisachhalle verwandelte sich beim Rosenmontagsball der Kolpingfamilie zur wahren Narrenhochburg. Auch Bürgermeister Klaus Heilinglechner feierte im 1970er-Jahre-Skianzug mit.

Wolfratshausen – Aufwendig geschminkte Zombies, wandelnde Bierfässer und Ärzte im OP-Kittel: Jede Menge origineller Kostüme gab es am Rosenmontag in der Loisachhalle zu bewundern. Bei einem Herren im hautengen 1970er-Jahre-Skianzug musste man schon genau hinschauen. In der Kombination mit der weißen Langhaar-Perücke war Bürgermeister Klaus Heilinglechner kaum wiederzuerkennen. Der Rathauschef genoss so fast inkognito das bunte Treiben, das nach zähem Beginn schnell an Fahrt gewann.

Die Tanzfläche vor der Bühne füllte sich erst, als die Deininger Partyband „FlexxiBells“ Hits wie „Rote Lippen soll man küssen“, „Ham kummst“ oder „Cordula Grün“ anstimmte. Nach den sehenswerten Auftritten von Münsinger und Wolfratshauser Gardetänzerinnen zog es viele junge Besucher zur Kolping-Bar ins Foyer oder auf die Ü30-Tanzfläche ins erste Obergeschoss.

Kurz vor Mitternacht vermeldete Franz Holzheu schließlich ein ausverkauftes Haus. Der Zweite Vorsitzende der Kolpingfamilie, die den Rosenmontagsball seit vielen Jahren veranstaltet, war als 15-Jähriger zum ersten Mal bei der Narrensause in der Loisachhalle dabei. „Ich habe hier eigentlich schon alles einmal gemacht: die Küche geputzt, Getränke ausgeschenkt und an der Garderobe geholfen“, erinnerte sich Holzheu. In seinem Piratenkostüm ähnelte er entfernt dem einst von Helmut Fischer in der Kultserie „Monaco Franze“ verkörperten „Herr der sieben Meere“.

Um die Getränke- und Essensverköstigung musste sich Holzheu diesmal nicht kümmern. Diese Aufgabe übernahmen zumindest in der Halle Flößerei-Wirt Dominik Tabak und sein Team. Am gefragtesten waren zweifelsohne Spießbraten- und Bratwurstsemmeln. „Wer viel trinkt, braucht auch eine gescheite Unterlage“, verriet ein Besucher, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. So zogen am Ende eines langen Balls auch die Sicherheitskräfte eine positive Bilanz. Im Gegensatz zur tanzenden Menge hatten sie kaum etwas zu tun. Auch die Ärzte rückten nur im Narrenkostüm an.

