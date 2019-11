Fair, ökologisch und klimagerecht Reisen: Autor gibt Tipps

Mit dem Kreuzfahrtschiff verreisen kommt in Zeiten des Klimawandels eigentlich nicht mehr infrage. Doch es gibt gute Alternativen. Buchautor Frank Herrmann gibt Tipps.

Wolfratshausen –Menschenmassen, die idyllische Altstädte überfluten. Monster-Kreuzfahrtschiffe, die tonnenweise CO2 und Feinstaub in die Atmosphäre blasen, Mega-Hotelanlagen, die den Einheimischen das Wasser abgraben, damit der Urlauber auch in den entlegensten Ecken der Welt nicht auf Süßwasserpool und Wellness-Spaß verzichten muss. Der Tourismus bringt nicht nur Vergnügen, sondern sorgt auch für jede Menge Probleme. Die weltweite Reiselust gilt zudem als ein maßgeblicher Verursacher der Klimaerwärmung. Ein Umdenken beim Reiseverhalten tut Not.

Der Meinung ist auch die Fairtrade-Steuerungsgruppe der Stadt Wolfratshausen, die in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei in Person des Autors Frank Herrmann einen Reiseexperten eingeladen hatte. In seinem Vortrag „FAIRreisen: Nische oder Notwendigkeit?“ führte er den Besuchern eindrucksvoll vor Augen, warum faires, ökologisches und klimagerechtes Reisen wichtig ist. Herrmann schöpfte dabei vor allem aus seinem jüngsten Buch „FAIRreisen. Das Handbuch für alle, die umweltbewusst unterwegs sein wollen“ (oekom verlag, ISBN: 978-3-86581-808-9). Das Werk erschien schon 2016, ist heute aber, nicht zuletzt wegen der Klimadebatte, aktueller denn je.

„Da schreibt keiner, der uns den Spaß verderben will“, zitierte Dr. Ulrike Krischke, Sprecherin der Fairtrade-Steuerungsgruppe, zu Beginn des Abends aus einer Buchrezension. Aber die Bilder und Szenarien mit denen Herrmann seinen Vortrag einleitete, waren auch nicht dazu angetan, bei den 15 Zuhörern die Reiselust zu wecken. Von der Traumbucht Maya Bay in Thailand (bekannt aus dem Film „The Beach“ mit Leonardo di Caprio und Ziel von täglich bis zu 5000 Menschen), die nun bis 2021 komplett gesperrt ist, bis zum Bergsteigerstau am Mount Everest reichten die Schreckensbilder von den Schattenseiten des Massentourismus.

Als jüngstes Beispiel entgleister Vorstellungen von sanftem Tourismus prangerte der Autor das 700 Meter lange und 60 Meter breite, quer über grünbraune Weiden führende Kunstschneeband an, mit dem Kitzbühel am 20. Oktober dieses Jahres die Skisaison eröffnete. „Das ist völliger Wahnsinn“, lautete Herrmanns Kommentar, der ebenso gut über den weiteren Beispielen stehen konnte, mit denen er Problemfelder wie Müllberge, Wasserknappheit und Klimaschäden darstellte. „Wir stehen erst am Anfang einer Entwicklung“, prognostizierte der Experte. „In den nächsten 20 bis 30 Jahren wird sich der Flugverkehr verdoppeln.“ Und dann sind da ja auch noch die „riesengroßen Energieverschwender“, die Kreuzfahrtschiffe. „Ich kann nur davon abraten, so ein Schiff zu betreten“, empfahl Herrmann, die größten Dreckschleudern zu boykottieren.

Was kann man tun? Die Frage ließ der ehemalige Reiseleiter nicht unbeantwortet. So sei eine freiwillige CO2-Kompensation kein Mittel, „uns von Umweltsünden freizukaufen“, sondern unterstütze wichtige Klimaschutzprojekte. Fair-Reisen fange aber viel früher an, beispielsweise indem man sich vor der Reise genauer über Reiseziele informiere und sich genauer überlege, ob man trotz Menschenrechtsverletzungen in einem Land Urlaub machen will, nur weil es billig ist. „Bei der Wahl des Hotels können Sie die Weichen auf Nachhaltigkeit stellen.“ Herrmann plädierte dafür, Veranstalter zu wählen, „die sich Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben haben“. Konkrete Tipps für richtiges Verhalten vor der Reise („Kühlschrank abtauen, reisen mit wenig Gepäck“), während des Urlaubs („Inlandsflüge vermeiden, auf Quadtouren in der Wüste verzichten) und nach der Reise (freiwillig CO2 kompensieren bei Klimaagenturen wie myclimate, atmosfair und Klima-Kollekte) rundeten den informativen Abend ab. „Gar nichts zu tun, ist fatal in diesen Zeiten“, redete Herrmann den Besuchern ins Gewissen. „Jeder muss seinen kleinen Beitrag leisten.“

rst