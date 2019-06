Wolfratshauser Urgestein Josef Schmidmeier feiert 95. Geburtstag

Josef Schmidmeier hat seinen 95. Geburtstag gefeiert. Das Wolfratshauser Urgestein ist trotz des stolzen Alters fit und gesund - zur Freude seiner Enkelin.

Waldram – Josef Schmidmeier ist ein echtes Wolfratshauser Kindl. Er ist in der Flößerstadt geboren und aufgewachsen, hat dort geheiratet und eine Familie gegründet. Nun genießt er in der gewohnten Umgebung seinen Ruhestand. Am Freitag feierte der Senior seinen 95. Geburtstag. Ein Anlass, zu dem auch Bürgermeister Klaus Heilinglechner gratulierte: „Alles Gute im Namen der Stadt, und natürlich auch von mir persönlich.“

Schmidmeier ist gelernter Lederhosenmacher. Vor dem Krieg absolvierte er seine Ausbildung in Peißenberg. „Ich habe für die Zeit dort gewohnt, bin aber an den Sonntagen zum Fußballspielen nach Wolfratshausen gekommen“, erzählte der Jubilar. Mit dem Zweiten Weltkrieg folgte der Reichsarbeitsdienst, den Schmidmeier in Hamburg leistete. „Ich bin Segelflugzeug geflogen und war Fallschirmjäger.“ Zweimal wurde er danach zum Militärdienst eingezogen, erst auf die Krim, danach nach Frankreich und Lettland.

Nach dem Krieg lief das Lederhosen-Geschäft schlecht, Schmidmeier arbeitete deshalb für die Firma Ehgartner in der Müllentsorgung des DP-Lagers in Waldram. Dort begegnete er seiner späteren Ehefrau Elisabeth, die Kinder hütete. „Richtig kennengelernt haben wir uns aber beim Tanzen“, erinnert sich der 95-Jährige. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor; es folgten drei Enkel und ein Urenkel.

Später war Schmidmeier bei EagleBurgmann in der Dichtungsfertigung beschäftigt. Mit Beginn seiner Rentenzeit kümmerte er sich mit seiner Frau oft um die Enkel. „Der eigentliche Ruhestand begann also erst, als wir dann erwachsen waren“, erklärte seine Enkeltochter augenzwinkernd. Wenn ihr Opa zum Arzt geht, ist der stets erstaunt über die gute Verfassung seines 95-jährigen Patienten. „Ich hoffe, dass wir davon etwas geerbt haben“, sagte die Enkelin und schmunzelte. lm