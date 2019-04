Verein „Bürger für Bürger“ sucht Helfer und Räume

Der Verein „Bürger für Bürger“ leistet wertvolle Arbeit. Nun braucht er selbst Unterstützung.

Wolfratshausen – Beeindruckt vom Aufgabenspektrum der Nachbarschaftshilfe zeigte sich Manfred Menke. Der SPD-Stadtrat besuchte als einziger Kommunalpolitiker die Jahresversammlung des Vereins „Bürger für Bürger“ (BfB) im Restaurant Musto‘s und ermunterte die Mitglieder, ihre Interessen noch offensiver in der Öffentlichkeit zu vertreten. Menke: „Ich bin überwältigt von diesem Engagement, das einigen Stadträten vielleicht gar nicht bewusst ist.“

Menke sprach sich auch dafür aus, dass der Verein seine Räumlichkeiten dauerhaft an einem zentralen Ort bündeln kann. Wie berichtet überließ die Stadt Anfang des vorigen Jahres für einen begrenzten Zeitraum die Nutzung des ehemaligen Stadtarchivs im Pumpenhäuschen am Loisachufer. Zudem bietet BfB Angebote im Isar-Loisach-Stadion und im evangelischen Gemeindehaus an.

Eine dauerhafte Lösung ist das laut dem Vorsitzenden Peter Lobenstein allerdings nicht. „Wir sind derzeit im Gespräch mit der Maro Baugenossenschaft, die das ehemalige Krankenhaus an der Sauerlacher Straße übernommen hat, sanieren und zudem auf dem Grundstück ein weiteres Gebäude bauen wird. Wir hoffen, dort ein Zuhause für all unsere Ressorts zu bekommen“, sagte Lobenstein.

Dass eine Zusammenlegung der zehn Aufgabenbereiche sinnvoll wäre, verdeutlichten die Berichte der einzelnen Betreuer. Zu dem 1289 Mitglieder zählenden Verein gehören Asylhelferkreis, Babysitterdienst, Vorkindergarten, Kinderpark, Kindersachen-Basar, Mutter-Kind-Treff, Dienstleistungs- und Freizeitbörse sowie ein Seniorentreff. Die Zahl der dabei geleisteten ehrenamtlichen Stunden ist so hoch, dass sie Lobenstein in diesem Jahr gar nicht nennen wollte. „Das ist nicht das Kriterium, an dem ich die erfolgreiche Arbeit unseres Vereins messen möchte“, unterstrich er.

Auftrieb gibt ihm und seiner Stellvertreterin Eva-Maria Rühling zweifellos die Anerkennung für die niederschwelligen Betreuungsleistungen, die das „Zentrum Bayern für Familie und Soziales“ im Februar erteilte. „Das bedeutet, dass wir ab sofort die Leistungen der geschulten Helfer im ehrenamtlichen Helferkreis und der Alltagsbegleiter direkt mit den Pflegekassen abrechnen können“, erklärte Lobenstein. Dabei soll jede Kraft zwölf Euro pro geleistete Stunde erhalten.

Wer diese Aufgabe oder eine Tätigkeit in einem anderen Ressort übernehmen will, meldet sich beim Verein unter der Telefonnummer 0 81 71/92 66 01. ph

Infos im Internet:

www.bfb-wor.de