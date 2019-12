Weihnachtskonzert der Musikschule: Ein schönes Überraschungspaket

Auch ohne Generalprobe läuft beim Weihnachtskonzert der Musikschule alles wie am Schnürchen.Das Überraschungspaket war gelungen.

Wolfratshausen – Der Ablauf sei durchdacht, aber nicht erprobt, gestand Musikschulleiter Manfred Heller in seiner Begrüßung zum Weihnachtskonzert in der vollbesetzen Loisachhalle. Aber: „Wir versuchen, alles reibungslos hinzubekommen“, versprach er. Bei rund 200 Mitwirkenden auf der großen Bühne, dem Parkett davor, an den Seitenflügeln rechts und links, sei eine Generalprobe vorher einfach nicht mehr möglich gewesen. Ergo war das Weihnachtskonzert quasi ein Überraschungspaket. Am Ende stand fest: Die musikalischen Beiträge mit Hirtenspiel des Kinderchors in vier Szenen haben choreografisch und umbautechnisch ohne Zwischenfälle störungsfrei geklappt.

Die 200 kleinen und großen mitwirkenden Musikerinnen und Musiker seien nur ein Fünftel der an der Wolfratshauser Musikschule studierenden Kinder und Erwachsenen, erklärte Heller. Ansonsten hielt sich der Schulleiter in diesem Jahr mit informativen Zwischenmoderationen zurück, um den Ablauf nicht zu unterbrechen. Wie jedes Jahr gab es ein Tohuwabohu vor Konzertbeginn. Chorkinder huschten im Saal aufgeregt umher, bis sie ihre Plätze einnahmen. Die Mütter im Publikum waren mindestens genauso aufgeregt wie ihr Nachwuchs. Winkend gaben sie noch letzte Anweisungen, auch schön artig zu sein. Dann ging das Licht aus, und der Saal versank in einen warmen Lichterkettenschimmer, ehe das Jugendorchester unter Leitung von Josef Vorbuchner mit Vivaldi und Pachelbel eröffnete.

Dann war es auch schon soweit für die erste der vier Krippenszenen der jüngsten Musikschüler. Die Kinderchorgruppe I und II von Yoshihisa Kinoshita und Emanuel Schmidt präsentierten das Chiemgauer „Klöpflliad“ in der Klöpflszene. Kompliment, wie die Kinder im Grund- und Vorschulalter fröhlich gesungen und die Dialoge frei gesprochen haben. Anschließend saßen sie brav am Boden bis zur nächsten Szene. Erst als die Bigband unter Leitung von Andreas Unterreiner mit „White Christmas“ nach fast zwei Stunden zum musikalischen Endspurt ansetzte, wurde es in den Reihen der Kinder verständlicherweise unruhig.

Insgesamt gesehen war das diesjährige Weihnachtskonzert ein vergnüglicher, kurzweiliger und unterhaltsamer Abend aus traditionellen Weihnachtsliedern, amerikanischen Christmas-Klassikern, Medleys und natürlich dem klingelnden „Jingle Bells“ mit allen Chören und den verschiedenen Ensembles. Am Ende gab es Schoko-Nikoläuse zum Abschied ins neue Jahr.

web

Lesen Sie auch: Die Kommunalwahl 2020 in der Region Wolfratshausen-Geretsried - die Kandidaten