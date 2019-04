Überall daheim: Diese 90-Jährige ist stolz, an so vielen Orten gelebt zu haben

Erla Vogeler feiert ihren 90. Geburtstag. Wolfratshausen ist eine von vielen Stationen in ihrem Leben.

Wolfratshausen – Möglichst schnell sesshaft werden und am besten nie mehr wegziehen – das mag der Traum vieler Menschen sein. Nicht jedoch der von Erla Vogeler, die kürzlich ihren 90. Geburtstag feierte. Sie hat in ihrem Leben so oft den Wohnort gewechselt, wie manch anderer in seinem ganzen Leben in den Urlaub fährt.

Geboren in Bochum zog Vogeler als junges Mädchen zunächst nach Minden in Nordrhein-Westfahlen, danach ging es innerhalb des Bundeslands weiter nach Bad Oeynhausen. „Dort habe ich bei Engländern als Kindermädchen gearbeitet“, berichtet die Jubilarin. Dadurch habe sie Englisch gelernt. „Die Kinder haben ja keine Scheu, einen zu verbessern“, sagt die 90-Jährige und lacht. Das Interesse für Sprachen ist ihr bis heute geblieben. „Manchmal schaue ich mir französische Fernsehsender an, obwohl ich nicht viel verstehe“, so Vogeler schmunzelnd.

Nach ein paar Monaten Aufenthalt in Wiesbaden, ging es weiter nach Heidelberg. Dort arbeitete Vogeler in einem Büro als Telefonistin. Die nächste Station war Düsseldorf. Hier lebte sie mit ihrer Schwester Marita Gebhart zusammen, bis die Jubilarin ihren zukünftigen Mann Cornelius Vogeler kennenlernte. „Wir haben uns bei einer Tanzveranstaltung getroffen“, erinnert sich die geborene Sinemus. In Düsseldorf hat Vogeler die längste Zeit ihres Lebens verbracht. „Ungefähr 40 Jahre war ich dort.“

Nach dem Tod ihres Mannes zog Vogeler im Jahr 2004 weiter nach Berlin. „Das war die schönste Stadt“, berichtet die 90-Jährige. Sie sei schon immer ein Großstadtmensch gewesen und stolz darauf, so oft umgezogen zu sein und an so vielen Orten gelebt zu haben, sagt sie.

Erst 2011 ist Vogeler nach Wolfratshausen gekommen. Ihre Schwester und deren Mann leben ganz in der Nähe. Jeden Sonntag geht die 90-Jährige zum Essen zu ihnen. „Am Anfang bin ich immer mit der S-Bahn nach München gefahren, weil ich die Großstadt vermisst habe“, berichtet Vogeler. Heute verbringt die Jubilarin ihre Zeit aber mit einem Gang zum Einkaufen oder zur Bank. „Ich schaue auch gerne Reportagen und Reiseberichte im Fernsehen.“ Und in zwei Wochen steht ein Familientreffen an: Da feiert die 90-Jährige ihren Geburtstag gebührend mit ihren Nichten, Neffen und Großenkeln nach. ste