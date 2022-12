Ein Beichtstuhl mit vielen kleinen Fenstern aus Holz

Adventsfensterln

Zur Einstimmung auf Weihnachten laden wir zum Adventsfensterln ein. Heute werfen wir einen Blick durch das Fenster im Beichtstuhl der Kirche St. Josef der Arbeiter in Waldram.

Wolfratshausen – Es ist eine große, hohe Tür, die man öffnet, wenn man den Beichtstuhl in der Pfarrkirche St. Josef der Arbeiter in Waldram betritt. Der Raum ist komplett mit Holz verkleidet, in der Mitte steht ein Hocker. Der warme Holzton sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Griffbereit liegt ein Gotteslob. Auf der anderen Seite des Fensters – eigentlich sind es viele kleine Fenster – befindet sich der Platz für den Seelsorger.

Auf diesem Platz sitzt Dekan Gerhard Beham regelmäßig, während er darauf wartet, dass jemand eintritt und sich ihm gegenüber hinsetzt, um sein Herz zu erleichtern. Jeden Samstag um 17.15 Uhr besteht in Waldram die Gelegenheit zu einem Beichtgespräch – ebenso wie in der Stadtpfarrkirche St. Andreas. Das kann im Beichtstuhl stattfinden, aber auch in einem anderen Raum. Zum Beispiel in der Werktagskapelle oder im Pfarrhaus. Erfahrungsgemäß würden das Angebot fast immer eine bis vier Personen nutzen, sagt der Geistliche. Dabei seien alle Generationen vertreten. „Es kommen Familienväter, Mütter und auch Jugendliche.“ Eher selten nimmt der Pfarrer die typische Andachtsbeichte auf Grundlage der zehn Gebote ab. „Es geht eigentlich immer um konkrete Punkte, die jemand mitbringt“, sagt der Dekan. Aus der Beichte könne auch schon mal ein länger angelegtes Beratungsgespräch werden.

Aus Angst vor einer Corona-Infektion gab es Beham zufolge besonders in der Hochzeit der Pandemie öfter „offene Gesprächssituationen“ in größeren Räumen wie eben der angrenzenden Kapelle. Durch die Pandemie hätten sich bestimmte Lebensthemen zugespitzt. „Und man hat sich wieder mehr mit sich selbst, seinen Eigenheiten, aber auch mit den Beziehungen zu seinen Mitmenschen beschäftigt“, berichtet der Seelsorger. „Das hat die Inhalte der Gespräche geprägt.“

Ein großer Beichttag ist der Karfreitag, da kommen die meisten. Auch aus dem Umland kommen Menschen dafür nach Wolfratshausen. Sie wollen nicht zum eigenen Pfarrer – auf dem Dorf kennt man sich. „Es gibt welche, die regelmäßig kommen“, ergänzt der 61-Jährige. Auch vor den Weihnachtsfeiertagen würden Menschen vermehrt Gotteshäuser für ein Beichtgespräch mit einem Geistlichen aufsuchen.

Für Beham sind diese Begegnungen ganz intensive Erfahrungen, die ihn als geistlichen Seelsorger Erfüllung geben, wie er sagt. Da sei er ganz nah dran am Kern seiner Aufgabe. Für den Stadtpfarrer spielt es übrigens keine Rolle, ob jemand katholisch ist oder nicht, ob jemand aus der Kirche ausgetreten ist oder nicht. Er fühlt sich für alle zuständig, die den Weg zu ihm finden und reden wollen. Der Geistliche abschließend: „Da wird nicht gefragt.“

