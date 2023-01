„Tricksereien“ bei Pünktlichkeitsstatistik

Ein Berufspendler aus Wolfratshausen hält der Bahn „Tricksereien“ bei der Pünktlichkeitsstatistik vor. Seine Petition an den Bayerischen Landtag führte nicht zum Erfolg.

Wolfratshausen/München – Der Berufspendler Fried-Thorsten Jantzen unterstellt der Deutschen Bahn, bei ihrer Pünktlichkeitsstatistik zu tricksen. Wie berichtet wendete sich der Wolfratshauser aus diesem Grund mit einer Petition an den Bayerischen Landtag. Doch der Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr sieht keinen Handlungsbedarf.

Berufspendler empört: „Landtag lässt S-Bahn-Nutzer an Haltestelle stehen“

Fast jeden Tag nutzt Jantzen, Studiendirektor an einem Münchner Mädchengymnasium, die S7 ab Wolfratshausen, um zu seinem Arbeitsplatz in der Landeshauptstadt zu kommen – und am späten Nachmittag wieder zurück in die Loisachstadt. Im Oktober vergangenen Jahres führte der Pendler penibel Buch: 36 Fahrten mit der S7 wollte er unternehmen, neun Verbindungen entfielen komplett, nur zehnmal war der Zug pünktlich – laut den Maßstäben der Deutschen Bahn. Diese, so Jantzen, seien jedoch fragwürdig, denn: „Züge, die ausfallen oder frühzeitig wenden, werden einfach nicht mitberechnet. Und die Pünktlichkeitsquote der S-Bahnen wie der S7 wird nicht an den Endpunkten berechnet.“

Diese „Tricksereien“ beenden könnte nach Worten des Wolfratshausers die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG). Die befindet sich zu 100 Prozent im Besitz des Freistaats. Sie plant, finanziert und kontrolliert den Personennahverkehr auf allen Gleisen in Bayern. Aber die BEG, so Jantzen, sei in puncto Pünktlichkeitsstatistik „untätig.“

Aus diesem Grund verlangte Jantzen per Petition, dass der Bayerische Landtag etwas unternimmt. Konkret: Die Bayerische Staatsregierung solle die BEG auffordern, zeitnah „eine neue Pünktlichkeitsstatistik mit der Deutschen Bahn bezüglich der S-Bahn München zu vereinbaren“. Jantzen betonte: Die Pünktlichkeit müsse künftig aus der Sicht des Nutzers statistisch erfasst werden. Denn Stand heute nutze die Deutsche Bahn die Möglichkeit, „Züge ausfallen zu lassen oder vorzeitige Zugwendungen durchzuführen“ – in die Pünktlichkeitsstatistik würden diese Verbindungen nicht einfließen.

S-Bahn: So wird die Pünktlichkeit ermittelt Nach Auskunft der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) hatte jede zehnte Münchner S-Bahn im Jahr 2021 Verspätung. Nach den Maßstäben der Deutschen Bahn gilt ein Zug für die Statistik jedoch nur dann als unpünktlich, wenn er mindestens sechs Minuten zu spät ist. Dasselbe gilt für Züge, die komplett ausfallen oder frühzeitig wenden. Die Pünktlichkeitsstatistik wird an nur zwei Stellen im Münchner S-Bahn-Netz ermittelt: an der Hackerbrücke und am Rosenheimer Platz. Verspätet sich ein Zug erst auf einer der Außenäste wie der S7, gilt die Bahn für die Statistik als pünktlich.

Sebastian Körber, FDP-Landtagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Oberfranken, stellte sich in der Sitzung des 18-köpfigen Fachausschusses hinter den Petenten. Körber, Ausschussvorsitzender sowie im konkreten Fall sogenannter Mitberichterstatter, erklärt auf Nachfrage unserer Zeitung, dass er vorgeschlagen habe, der Petition des Wolfratshausers das Prädikat „80 Punkt 3“ anzuheften. Übersetzt hätte das bedeutet: „Grundsätzliche Berechtigung.“ Doch „aufgrund der Stimmen der Regierungsfraktion von CSU und Freien Wählern“ fiel ein „80 Punkt 4“-Beschluss. Der besagt: Die Petition wird „aufgrund einer Erklärung der Staatsregierung oder aufgrund eines Landtags- oder Ausschussbeschlusses für erledigt erklärt“.

Wer bei der Pünktlichkeit und der Pünktlichkeitsstatistik keinen Handlungsbedarf sieht, nutzt die S-Bahn nicht.

Die vom Petenten dargelegten Aspekte „waren in meinen Augen nachvollziehbar“, so der Landtagsabgeordnete Körber gegenüber unserer Zeitung. „Jede Pendlerin und jeder Pendler kennt die Probleme des störungsanfälligen S-Bahn-Systems im Großraum München. Sobald es einmal wieder zu einer Stellwerksstörung am Ostbahnhof kommt, fallen alle Züge aus, was wiederum zu weitreichenden Verspätungen für einen persönlich führt.“ Darüber hinaus aber hat der FDP-Politiker „aus Sicht der Bayerischen Eisenbahngesellschaft“ auch Verständnis für die Erklärung der Staatsregierung zu dem Thema: „Dass Zugausfälle und Zugverspätungen als voneinander zu unterscheidende Qualitätskennzahlen zu trennen sind und auf unterschiedlichen Datengrundlagen basieren, kann ich aus der Sicht der BEG verstehen.“

Petent fühlt sich „wie im Kampf gegen Windmühlen“

Allerdings sei die bisherige Statistik „verzerrend und gibt nicht die Probleme im bayerischen Schienennahverkehr wieder“, so Körber. „Der Petent beklagt eine offenkundige Schwachstelle im System. Zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit sollte hier eine Änderung angestrebt werden“. Da es in den Augen der FDP-Politikers keine „triviale Lösung“ gibt, habe er sich für eine weiterreichende Behandlung von Jantzens Forderungen stark gemacht. Die Ausschussmehrheit habe dies nicht gewollt.

Die Enttäuschung bei Jantzen, der durch unsere Zeitung vom Votum der Landtagsabgeordneten erfuhr, „ist groß“. Er fühle sich „wie im Kampf gegen Windmühlen“. Den Mandatsträgern hätte sich „die Chance geboten, etwas für die S-Bahn-Nutzer zu tun“, stellt der Wolfratshauser fest. „Doch der Bayerische Landtag lässt die S-Bahn-Nutzer an der Haltestelle stehen. Wer bei der Pünktlichkeit und der Pünktlichkeitsstatistik keinen Handlungsbedarf sieht, nutzt die S-Bahn nicht“. (cce)

