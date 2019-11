Beschluss von Stadt: Hier droht riesige „Grenzmauer“ durch Ort - Politiker schlagen Alarm

Wolfratshausen droht eine Grenzmauer. CSU-Politiker haben die geplante Mauer bereits mit weißem Stoff auf mehreren Quadratmetern nachgestellt.

Der Bauausschuss hat die 3,50 Meter hohe Betonmauer bereits genehmigt.

Die Wolfratshauser CSU allerdings stemmt sich gegen die „Grenzmauer“.

Mit einer Konstruktion aus Leinwand und Ständern zeigt sie das Ausmaß der Mauer.

Wolfratshausen – Mit mehreren Quadratmetern weißem Stoff haben Mitglieder der CSU-Fraktion am Dienstag an der Sauerlacher Straße die Dimension aufgezeigt, die ein Lärmschutzwall an der Stelle hätte.

Wie berichtet hat der Bauausschuss eine zirka 25 Meter lange und 3,50 Meter hohe Mauer genehmigt – sie soll die Mieter des auf dem Areal an der Sauerlacher Straße 15 geplanten Mehrgenerationenhauses vor Verkehrslärm schützen.

Dieses Zugeständnis machte der Ausschuss – gegen die Stimmen der CSU – der Maro. Die Ohlstadter Genossenschaft hat das Grundstück, zu dem das marode, denkmalgeschützte ehemalige Krankenhausgebäude gehört, in Erbpacht von der Kommune übernommen. Die CSU allerdings stemmt sich mit aller Kraft gegen den Mauerbau.

Mauer in Wolfratshausen: Fleischer spricht von „Grenzmauer“

„Wir sind nicht gegen das Bauvorhaben“, betonte CSU-Fraktionschef und Bürgermeisterkandidat Günther Eibl am Dienstag beim Pressetermin vor Ort. Doch die Kommune dürfe keine Präzedenzfälle schaffen.

Laut dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan sei eine maximal 1,75 Meter hohe Mauer im Kreuzungsbereich Sauerlacher Straße/Am Floßkanal zulässig. Eine 3,50 Meter hohe „Grenzmauer“ (Dr. Manfred Fleischer) lehnen die Christsozialen kategorisch ab.

Ein Grund: Andere Grundstückseigentümer in der Flößerstadt könnten sich auf die Entscheidung der Kommune berufen – und ähnlich stattliche Einhausungen beantragen. Und: Die massive Betonmauer an der Sauerlacher Straße werde den Verkehrslärm in Richtung der umliegenden Bebauung reflektieren, erläuterte Eibl. Wie die Hauseigentümer, die der Kommune vor der Grundsteinlegung jeweils eigene Lärmschutzpläne vorlegen mussten, auf diese Tatsache reagieren werden, „will ich mir gar nicht ausmalen“, so Eibl. Er könne Schadensersatzforderungen nicht ausschließen.

Mit einem Antrag zur Geschäftsordnung will die CSU die „Verschandelung“ (Fleischer) Wolfratshausens verhindern. Von Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW), der für den Mauerbau votiert hat, verlangt Eibl eine „Nachprüfung“. Das heißt: Will es ein Viertel des 25-köpfigen Stadtrates, muss der Tagesordnungspunkt Mehrgenerationenhaus inklusive Schallschutzwand kurzfristig noch einmal in dem Gremium behandelt werden. Der Antrag zur Geschäftsordnung liegt dem Rathauschef laut Eibl bereits vor.

Wolfratshausen: „Sind definitiv gegen eine Betonmauer“

„Wir sind grundsätzlich für die Errichtung eines gestalterisch verträglichen Mehrgenerationenprojekts“, stellen Eibl und sein Stellvertreter Peter Plößl in dem von ihnen unterschriebenen Antrag fest. „Wir sind jedoch definitiv gegen eine Betonmauer mit einer Höhe von 3,50 Metern sowie gegen sämtliche Befreiungen, die erheblich vom derzeit gültigen Bebauungsplan abweichen.“

Die acht CSU-Vertreter im Stadtrat gehen davon aus, dass das letzte Wort in dieser Sache noch nicht gesprochen ist. Aus den Reihen der SPD-Fraktion gebe es Signale, für den Geschäftsordnungsantrag der Christsozialen zu stimmen, so Eibl. Bereits in der Bauausschusssitzung hatte Vize-Bürgermeister Fritz Schnaller (SPD) mit der Mauerhöhe gehadert. Er gab zu bedenken: „Was, wenn andere auch die Erhöhung ihrer Mauern fordern?“ Dennoch votierte Schnaller für den Bauantrag der Maro.

