Baum mit Botschaft: Wolfratshauserin will Beuys-Eiche pflanzen

Von: Dominik Stallein

Teilen

Eine Beuys-Eiche in der Gemeinde Gräfelfing. Charakteristisch ist der Basalt-Stein an dem Baum. © Archiv

Lili Doktor möchte in Wolfratshausen eine Beuys-Eiche pflanzen. Dahinter steckt eine Aktion von Künstler Joseph Beuys, ein Symbol für Umweltschutz.

Wolfratshausen – 7000 von ihnen stehen in der Stadt Kassel. In Wolfratshausen gibt es noch kein Exemplar – eine Architektin möchte das ändern: Lili Doktor wünscht sich eine Beuys-Eiche in der Loisachstadt – als potenziellen Publikumsmagneten, aber vor allem als Symbol.

Benannt sind die Bäume nach Joseph Beuys (1921-1986). Der deutsche Aktionskünstler, Bildhauer, Maler, Humanist und Polit-Aktivist hatte im Jahr 1982 eine besondere Aktion anlässlich der Documenta – eine der bedeutendsten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst – in Kassel initiiert. Er pflanzte dort 7000 Bäume, genauer gesagt Eichen.

Joseph Beuys war geistiger Vater der Eichen-Idee. © akg-images GmbH

Wolfratshausen: Beuys-Eiche als Symbol für Umweltschutz

Sie ließen sich leicht daran erkennen, dass direkt neben der Pflanze ein Basaltstein aufgestellt wurde. Dieses Projekt – laut Beuys eine „soziale Plastik“ – stand unter dem Motto „Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“. Das Projekt war anfangs heftig umstritten, inzwischen verstehen die meisten Beuys’ Aktion aber als Aufruf zur Stadtverschönerung, für Umweltschutz und einen bewussten Umgang mit der Umwelt in der Stadt.

All das sind für Lili Doktor wichtige Punkte. „Für Wolfratshausen wäre eine Beuys-Eiche eine hübsche Sache und eine gute Idee“, findet sie. Auf ihren Vorschlag habe sie vom Rathaus eine Absage erhalten, „weil Joseph Beuys nichts mit Wolfratshausen zu tun hat“.

Aufgeben möchte die Architektin und überzeugte Baumschützerin aber so einfach nicht. Sie habe sich Unterstützung von einigen Grünen-Stadträten eingeholt, und möchte ihre Idee weiter vorantreiben – am liebsten mit einem Stadtratsbeschluss im Rücken, der eine Beuys-Eiche auf einem öffentlichen Platz forciert.

Joseph Beuys war geistiger Vater der Eichen-Idee. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Beuys-Eiche könnte Besucher anziehen

Doktor hofft, dass sich eine schöne Fläche in der Nähe der Altstadt finden lässt, auf der man Bäumchen und Basaltstein platzieren könnte. „Das hätte vielleicht einen schönen Nebeneffekt für Cafés in der Nähe“, mutmaßt sie. Doktor könnte sich nämlich gut vorstellen, dass die neue Beuys-Eiche durchaus für Besucher sorgen könnte, die sich für die Aktion interessieren. Im näheren Umkreis der Flößerstadt gibt es noch keinen solchen Baum, im vergangenen Jahr hat die Gemeinde Gräfelfing eine Beuys-Eiche gepflanzt.

Im Vordergrund ihres Wunsches stehe nicht, den Tourismus in der Loisachstadt anzukurbeln, sondern vor allem einen grünen Fleck mit Symbolcharakter zu schaffen. „Im Moment werden wieder an vielen Stellen Bäume gefällt“, so Doktor, „und wir wissen um den Klimawandel.“ Eine von der Stadt und vielen Bürgern begleitete Aktion könnte daran erinnern, „dass wir alle etwas tun müssen und einen Beitrag leisten können“.

Dass die Pflanzung Geld kostet, ist ihr bewusst. Die Architektin ist aber überzeugt, dass sich Sponsoren und Spender für das Vorhaben finden würden: „Die Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, fanden die Idee gut – und würden etwas dazu geben.“

Es ist nicht Doktors erster Vorstoß für mehr Grün in der Loisachstadt. Sie war Initiatorin einer Unterschriftensammlung für eine Baumschutzverordnung. Ob und wann sich der Stadtrat mit den Beuys-Eichen auseinandersetzt, steht noch nicht fest. dst

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.