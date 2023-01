Bevor in Brüssel folgenschwere Beschlüsse fallen: „Es braucht einen Aufstand des Mittelstands“

Von: Carl-Christian Eick

Fast 200 geladene Gäste, darunter der Bundestagsabgeordnete Karl Bär, die Landtagsabgeordneten Martin Bachhuber und Florian Streibl, der Präsident des Bayerischen Handwerkstages, Franz Xaver Peterandel, sowie zahlreiche Bürgermeister und Kreisräte trafen sich beim Neujahrsempfang des Wirtschaftsforums Oberland und der Industrie- und Handelskammer München im Krämmel-Forum in Wolfratshausen. © Hans Lippert

Beim Neujahrsempfang des Wirtschaftsforums Oberland und der IHK in Wolfratshausen appelliert Landrat Josef Niedermaier an den Mittelstand, sich Gehör zu verschaffen.

Wolfratshausen – „Wirtschaft und Gesellschaft im Austausch“: Unter diesem Motto hatten das Wirtschaftsforum Oberland und die Industrie- und Handelskammer (IHK) München am Montagabend zum Neujahrsempfang ins Krämmel-Forum in Wolfratshausen eingeladen. „So voll war es noch nie“, freute sich Reinhold Krämmel, Hausherr und Vorsitzender des Aufsichtsrats des Wirtschaftsforums. Nach zweijähriger Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie sei „ein Riesen-Vakuum“ entstanden, so Krämmel. Endlich könne das Wirtschaftsforum wieder eine seiner Kernaufgaben erfüllen: „Wir fühlen uns berufen, Kommunikation zu organisieren.“

Bevor in Brüssel folgenschwere Beschlüsse fallen: „Es braucht einen Aufstand des Mittelstands“

Zu Beginn des Abends lotete Andreas Roß, Vorstandsmitglied des Wirtschaftsforums, die aktuelle Stimmung aus. Rede und Antwort standen ihm Krämmel, Landrat Josef Niedermaier sowie Elke Christian, Abteilungsleiterin bei der IHK, die die erkrankte Renate Waßmer, Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses Bad Tölz-Wolfratshausen, auf dem Podium vertrat. „Die Wirtschaftslage ist Gott sei Dank stabil“, sagte Christian. Allerdings: Die Unsicherheit in vielen Betrieben sei vor allem angesichts explodierter Energiepreise „massiv“. Das führe unter anderem zu einer „deutlichen Zurückhaltung“ beim Thema Investitionen. Summa summarum „ist die Situation besser als befürchtet“, bilanzierte Christian. „Doch jetzt müssen die richtigen Entscheidungen getroffen werden“, Politik und Wirtschaft müssten unbedingt an einem Strang ziehen.

Wir müssen lernen, mit den neuen Rahmenbedingungen umzugehen.

Reinhold Krämmel, Seniorchef des gleichnamigen Bauunternehmens in Wolfratshausen, stellte schonungslos fest: Die Baubranche sei „am Boden“. Krämmel gab jedoch zu bedenken: „Wir kommen aus einem Jahrzehnt des Baubooms, wir sind verwöhnt.“ Der Mangel an Baugrund habe die Preise in den vergangenen Jahren durch die Decke schießen lassen – „das war nicht gesund“. Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine, Inflation und gestiegene Bauzinsen hätten zur Folge, dass viele Bauprojekte gestoppt worden seien. „Auch wir prüfen jedes Projekt sehr genau“, so Krämmel. Die Bauwirtschaft („eine Schlüsselindustrie mit ein paar Millionen Beschäftigten“) habe es de facto „knüppelhart“ getroffen. Dass die Träume vieler potenzielle Bauherrn und Immobilienkäufer in jüngster Zeit platzten, führte er aber auch darauf zurück: Die Null-Zins-Politik in der Vergangenheit habe viele Menschen dazu verleitet, auf das Ansparen von Eigenkapital nahezu zu verzichten. Das räche sich nun.

Unternehmer warnt: Staatliche Förderprogramme sind „Gift“

Krämmel zeigte sich dennoch vorsichtig optimistisch. Es brauche allerdings eine „mentale Osmose“. Das heiße: „Wir müssen lernen, mit den neuen Rahmenbedingungen umzugehen.“ Dies sei nicht gleichbedeutend mit dem Hilferuf an Vater Staat, betonte Krämmel. Im Gegenteil: Die Politik solle sich darauf beschränken, die Leitplanken aufzustellen. „Gesellschaft und Wirtschaft müssen wieder lernen, das eine oder andere Problem selbst zu lösen.“ Eindringlich warnte er seine Unternehmerkollegen in diesem Kontext vor staatlichen Förderprogrammen. Die seien das reine „Gift“. Wer ein Förderprogramm in Anspruch nehme, wähle den direkten Weg in den Schlund eines „Bürokratiemonsters“.

Podiumsdiskussion: (v.li.) Andreas Roß, Vorstandsmitglied des Wirtschaftsforums Oberland, Reinhold Krämmel, Vorsitzender des Aufsichtsrats des Wirtschaftsforums, Landrat Josef Niedermaier und Elke Christian, Abteilungsleiterin bei der IHK München. © Hans Lippert

„Die letzten zehn, 15 Jahre waren sehr gut, sie waren auch sehr bequem“, so Landrat Niedermaier. Unter dem Eindruck der jüngsten Ereignisse müsse man beim Wohlstand künftig Abstriche machen. Ganz wichtig: „Wir müssen an einem Strang ziehen“, beschwor Niedermaier die fast 200 Anwesen. Andernfalls spiele man extremen politischen Kräften in die Karten. Er räumte ein, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt auf eine harte Probe gestellt werde, doch die Demokratie dürfe nicht in Frage gestellt werden. Niedermaier hält es für ein „gesellschaftliches Thema“, dass Debatten „sachlich geführt werden müssen“. Das unterstrich Krämmel mit Blick auf „den elendigen Krieg“ in der Ukraine, der so schnell wie möglich beendet werden müsse. „Rüsten wir alle doch im ersten Schritt verbal ab.“

Dem Mittelstand darf nicht der Geldhahn abgedreht werden.

IHK-Vertreterin Christian appellierte an die Politiker und Unternehmer, „den Optimismus zu bewahren“. Sie glaube fest daran, dass Unternehmer („wie der Name ja sagt“), etwas unternehmen. „Sie unterlassen ja nichts.“ Eindringlich warnte Christian vor bevorstehenden Beschlüssen zur künftigen Finanzierung der Wirtschaft, die die EU treffen werde: „Dem Mittelstand darf nicht der Geldhahn abgedreht werden“, konstatierte Christian. Landrat Niedermaier pflichtete ihr bei: „Es braucht jetzt einen Aufstand des Mittelstandes“, damit der in Brüssel Gehör finde – „bevor dort Beschlüsse fallen“. (cce)

