Bezahlbare Mietwohnungen vor den Toren Münchens: Experten mit sehr düsterer Prognose

Von: Carl-Christian Eick

Die komplette Vorstandsriege der Baugenossenschaft Wolfratshausen um Britta Wurm (re.) sowie Robert Alischer, Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (am Podiumstisch, 3. v. li.), standen der Hand voll Interessierter im Wirtshaus Flößerei Rede und Antwort. © Hans Lippert

Der Ortsverein der Wolfratshauser SPD diskutiert mit einer Expertenrunde das Thema bezahlbares Wohnen. Der Tenor: Die Aussichten, dass in der Region Wolfratshausen zeitnah neue, erschwingliche Mietwohnungen gebaut werden, sind gleich null.

Wolfratshausen – „Wohnen ist ein Grundbedürfnis“, moderierte Holger Hohmann, stellvertretender Ortsvorsitzender der SPD, die Podiumsdiskussion „Bezahlbares Wohnen in Bayern – eine soziale Frage“ an. Er räumte ein, „dass uns das Thema schon länger beschäftigt“. Zudem fürchte er, „dass wir der Lösung heute Abend nicht näherkommen“. Nach der rund 90-minütigen Veranstaltung musste die Hand voll Besucher Hohmann zustimmen. Ihnen bleibt als äußerst schwacher Trost die Ankündigung des SPD-Landtagskandidaten Benedikt Hoechner, dass er „die guten Ideen“ seiner Partei in puncto Wohnungsbau gerne in die Tat umsetzen würde. „Aber dazu muss die SPD in Bayern erst an die Regierung kommen.“

Das Podium im Wirtshaus Flößerei war mit Kompetenz besetzt: Britta Wurm, Josef Wehbe sowie Winfrid Borcherdt (die komplette Vorstandsriege der Baugenossenschaft Wolfratshausen/(BGW) und Robert Alischer, Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (StäWo), erklärten das kleine und große Einmaleins des Wohnungsbaus. Zur Wahrheit gehört: Der Bau günstiger Mietwohnungen sei angesichts hoher Zinsen, sündteurer Grundstücke, Inflation und einer gravierenden Baukostensteigerung derzeit ein Ding der Unmöglichkeit.

Finanzierbar, so Wurm, seien Projekte für die BGW „nur über günstige Grundstücke“. Sie baute der Stadt die Brücke, ein kommunales Grundstück in Erbpacht zu übernehmen. Doch nur, wenn beim Erbpachtzins eine Null vor dem Komma stehe. Im Vertrag dürfe gerne „eine Sozialbindung“ für die Wohnungen festgeschrieben werden, betonte Wurm. Grundsätzlich seien der BGW aktuell ohne staatliche Förderungen („die müssen deutlich erhöht werden“) die Hände gebunden. Wenn gebaut werden würde, „müssten die Mieter mitbelastet werden“ – das aber konterkariere die ureigene Aufgabe der vor 75 Jahren in Wolfratshausen gegründeten Genossenschaft.

Ich müsste 17 Euro Miete bekommen. Sonst kann ich nicht mehr bauen. Das ist einfacher Dreisatz.

357 Wohnungen mit insgesamt 25 000 Quadratmetern Wohnfläche verwaltet aktuell die StäWo. Geschäftsführer Alischer machte kein Hehl aus der Tatsache, dass es auf absehbare Zeit nicht mehr werden. Statt 7,75 Euro („die absolute Durchschnittsmiete“) wie im Moment „müsste ich 17 Euro bekommen, sonst kann ich nicht mehr bauen, das ist einfacher Dreisatz“. Der Politik hielt der StäWo-Geschäftsführer vor: „Vieles, sehr vieles wird gefordert“ – unter anderem aufwendige energetische Sanierungen – „aber mit welchen Mitteln soll ich das machen?“ Alischer stellte fest: „Bezahlbares Wohnen gibt’s nicht ohne bezahlbares Bauen.“ Die Wohnraumbeschaffung „steht in unserer Satzung“, so der Bauingenieur, „doch diese Aufgabe können wir nicht mehr erfüllen“.

Bauingenieur Josef Wehbe: Satzungen und Beschlüsse „nicht zu Ende gedacht“

Ins selbe Horn stieß BGW-Vorstandsmitglied Josef Wehbe: „Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist unsere Kernkompetenz“, doch das Dickicht an Gesetzen, Normen und kommunalen Vorschriften sei kaum mehr zu durchdringen. „Gute Ideen“, erschwinglichen Wohnraum zu schaffen, würden durch „Satzungen und Beschlüsse, die nicht zu Ende gedacht werden“, zunichte gemacht, meinte der Bauingenieur. Ein Beispiel: Die Erleichterung beim Ausbau von Dachgeschossen. Die sei per se sehr sinnvoll, „weil nicht nachverdichtet und kein Baugrund versiegelt wird“. Das konkrete Problem, mit dem die BGW konfrontiert worden sei: Die Stadt schreibe beim Dachgeschossausbau zusätzliche Pkw-Stellplätze vor. Zum einen, so Wehbe, hätten die wenigsten Mieter der Baugenossenschaft zwei Autos. Zum anderen müsste der Bauherr wieder teuren Grund für zusätzliche, oft nutzlose Stellplätze versiegeln.

Um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, müssen bezahlbare Grundstücke zur Verfügung gestellt werden.

Wehbe unterstrich Alischers Aussage: „Um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, müssen bezahlbare Grundstücke zur Verfügung gestellt werden.“ Genossenschaften sollten in diesem Zusammenhang durchaus „gewisse Vorteile bekommen“. Denn „nicht wir verschaffen uns einen Vorteil, sondern Nutznießer sind unsere späteren Mieter“. Die Kommune habe unter anderem die Möglichkeit, „Bebauungspläne so zu gestalten, dass diese der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum zugutekommen und diesen Zweck fördern“. Das heiße in der Praxis: „Im Bebauungsplan einfach sozialen Wohnungsbau festschreiben und die erlaubte Geschosszahl erhöhen.“

SPD-Landtagskandidat: Freistaat „müsste Geld in die Hand nehmen“

BGW-Vorstandsmitglied Winfrid Bocherdt gab zu bedenken, dass es in jedem Bundesland eine eigene Bauordnung gebe. „Warum nimmt das Thema die Bundesbauministerin von der SPD nicht mal in die Hand?“, fragte der Jurist. „Hier muss man mal dicke Bretter bohren.“ Borcherdt ist optimistisch, „dass ein bundesweit geltendes Baugesetzbuch Sicherheit schafft“. Nicht zuletzt mache es einem potenziellen Bauherrn mutmaßlich die Entscheidung leichter, über Ländergrenzen hinweg in Beton zu investieren.

Fleißig machte sich im Laufe des Abends SPD-Landtagskandidat Hoechner Notizen. „Ich habe das mal mathematisch durchgerechnet – Bauen ist finanziell nicht darstellbar“, räumte der 33 Jahre alte Software-Berater ein. Ein Ansatz: Der Freistaat müsse „Geld in die Hand nehmen“, um sich Grundstücke „zurückzuholen“. Auf diesem Weg, so der Sozialdemokrat, ließen sich in der Folge „die Bodenpreise senken“.

Hoechner hängt drei Monate vor der Landtagswahl in Bayern offenbar keinen Träumen nach. „Wir werden bestimmt in sechs Jahren noch mal über das Thema reden“, prognostizierte der Murnauer. „Doch ich hoffe, dass wir bis dahin ein Stück weitergekommen sind.“ (cce)

