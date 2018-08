Blaulicht-Probe für den Ernstfall: 24-Stunden-Übung im Landkreis geplant

Der Kreisverband des BRK führt im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen am 15./16. September eine 24-Stunden-Übung durch. Dafür werden die Bürger um Verständnis gebeten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) bittet die Bürger im Landkreis am Samstag und Sonntag, 15./16. September, um Verständnis. Unter dem Motto „Verdammt, ich rett’ dich“ plant der Kreisverband Bad Tölz-Wolfratshausen eine landkreisweite 24-Stunden-Übung. „Dabei kann es zu vermehrter Geräuschentwicklung sowie zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen“, gibt das Organisationsteam, zu dem Anika Bartscht, Benno Schreiter, Florian Hauke, Laura Reifenberger, Laurenz Eschenlohr und Severin Neumair gehören, in einer Pressemitteilung bekannt. Auch seien einige Konvoifahrten geplant.

An der Großübung beteiligen sich neben den Einheiten des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes die BRK-Rettungshundestaffel, die örtlichen Feuerwehren und die Polizei. Während des zweitägigen Probeeinsatzes kommen alle Helfer in einer gemeinsamen Unterkunft in Geretsried zusammen.

Geplant sind verschiedene Rettungsszenarien, die sich über den Landkreis verteilen und nach und nach abgearbeitet werden. Um die jeweilige Situation möglichst realistisch gestalten zu können, hat das Team der Notfalldarstellung in den vergangenen Wochen nach Statisten gesucht, die während der Übung Verletzte mimen. Mittlerweile haben sich genug Freiwillige gemeldet. sh

