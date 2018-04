Blitzermarathon im Landkreis: Was Autofahrer daraus lernen können 

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wurde am Mittwoch ordentlich geblitzt. Welchen Effekt der Marathon bei den Autofahrern erzielen soll, erklärt Hauptkommissar Tony Lechner.

Wolfratshausen – Die Wahrnehmung schärfen und öfter wieder auf den Tachometer schauen: Diesen Effekt sollte der bayernweite Blitzmarathons am Mittwoch bei Autofahrern erzielen. „Wer ständig die gleiche Strecke fährt, nimmt vieles nicht mehr wahr“, sagt Tony Lechner von der Polizeiinspektion Wolfratshausen. Er verweist auf einen Versuch, der das belegt: „Autofahrer wurden nach einer Baustelle angehalten und gefragt, welches Schild sie wo zuletzt gesehen haben“, erzählt er. Das Ergebnis überraschte den Beamten nicht: „Die meisten konnten sich nur noch an das Ortsschild erinnern.“

Besonders im Visier haben die Beamten sensible Stellen wie beispielsweise vor Schulen oder, wie am Mittwoch, die 60er-Zone am Autobahnzubringer, die als Unfallhäufungsstelle gilt. Lechner bringt das Lasergerät auf der Geltinger Brücke in Anschlag. Anvisiert wird bei Autos das Nummernschild und bei Motorrädern der Scheinwerfer. Ein kurzer Piepton, schon wird Geschwindigkeit, Fahrtrichtung und Entfernung angezeigt: „53, 57, 61 Stundenkilometer.“ Alle sind brav – was aber vermutlich eher daran liegt, dass Lechner mit den zahlreichen Pressevertretern auf der Brücke nicht zu übersehen ist.Ganz so unrecht ist es dem Polizeihauptkommissar übrigens nicht, wenn übers Radio vor Kontrollen gewarnt wird: „Plötzlich achtet jeder auf seine Geschwindigkeit.“ sh