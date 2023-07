Jugendschöffengericht am Amtsgericht Wolfratshausen

Die Tat sorgte für Entsetzen: Weil ihnen der Gastgeber den Zutritt verweigerte, wurden die ungebetenen Partygäste gewalttätig. Jetzt hat das Jugendschöffengericht die Urteile gegen drei Jugendliche gefällt.

Wolfratshausen – Im April vergangenen Jahres nahm eine fröhliche Geburtstagsparty ein blutiges Ende: Weil ihnen der Gastgeber die Teilnahme an der privaten Feier verwehrte, wurden die unerwünschten Besucher gewalttätig. Sie schlugen auf mehrere Feiernde ein, warfen mit Bierflaschen. Für drei Partygäste endete die Feier im Krankenhaus, sie wurden teilweise schwer verletzt. Nun mussten sich drei Teenager wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Wolfratshausen verantworten.

Blutiges Ende einer Geburtstagsparty: Mehrjährige Haftstrafen für jugendliche Täter

Wie eine Gerichtssprecherin auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, wurden zwei von ihnen, zur Tatzeit 16 beziehungsweise 17 Jahre alt, zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Gegen den Dritten verhängte das Gericht lediglich Erziehungsmaßregeln. Die Verhandlung fand wegen des jugendlichen Alters der Täter unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Opfer mit Bierflasche das Jochbein und den Kiefer gebrochen

Die Tat, die seinerzeit für großes Entsetzen sorgte, ereignete sich in der Nacht auf den 24. April 2022 im Wolfratshauser Stadtteil Farchet. Gegen 3 Uhr in der Früh versuchten sich mehrere Jugendliche Zutritt zu der Party zu verschaffen. Als ihnen dies verwehrt wurde, versuchten sie es mit brutaler Gewalt (wir berichteten). Während er hinausbugsiert wurde, habe der Haupttäter einem jungen Mann eine noch volle Bierflasche ins Gesicht geschlagen und so dem Opfer das Jochbein und den Kiefer gebrochen. Im weiteren Verlauf habe der Täter die Bierflasche „in Kopfhöhe in die Menge geworfen“. Die Glasflasche zerschellte an der Hauswand, die umherfliegenden Scherben zerschnitten einer damals 18-jährigen Besucherin das Gesicht. Die junge Frau musste ins Unfallkrankenhaus Murnau gebracht werden. Die Diagnose: Gesichtsnerv durchtrennt.

An den Folgen leidet sie laut der Gerichtssprecherin noch heute, mehr als ein Jahr nach der schrecklichen Tat. „Elf Narben, davon neun im Gesicht, sind noch deutlich sichtbar.“ Lächeln könne die Geschädigte nur, weil sie intensiv trainiere. Die Durchtrennung des Gesichtsnervs führte zu einer Asymmetrie.

Ermittler der Polizei werteten Videos und Fotos der Partygäste aus

Als Streifen aus Wolfratshausen und Geretsried in besagter Nacht vor Ort eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Ein mutmaßlich Beteiligter wurde im Rahmen der Sofortfahndung gefasst, rund vier Wochen später hatte die Polizei insgesamt drei Jugendliche ermittelt, die sich nun wegen schwerer Körperverletzung vor dem Jugendschöffengericht verantworten mussten. Für die Ermittlungen wertete die Polizei unter anderem Fotos und Videos aus, die die Opfer beziehungsweise Augenzeugen des gewaltsamen Überfalls mit ihren Smartphones aufgenommen hatten

Mitangeklagter hat binnen zwei Jahren fünf Vorstrafen gesammelt

Der zur Tatzeit 16 Jahre alte Flaschenwerfer muss für zwei Jahre und sieben Monate ins Gefängnis. Er war erst ein halbes Jahr vor dem Partyüberfall wegen eines Drogendelikts vom Jugendgericht verurteilt worden. Ein mitangeklagter Teenager (zur Tatzeit 17 Jahre alt), dem laut Gericht eine erhebliche Tatbeteiligung nachgewiesen werden konnte, wurde zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren verurteilt, ebenfalls ohne Bewährung. Er brachte bereits fünf Vorstrafen, die er innerhalb von zwei Jahren gesammelt hatte, in die Verhandlung mit.

Dem dritten Angeklagten (17), der strafrechtlich bisher noch nicht in Erscheinung getreten ist und in jener Nacht „nur am Rande beteiligt“ gewesen sei, erteilte das Gericht erzieherische Maßnahmen, unter anderem ein Alkohol- und Drogenkonsumverbot. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (rst)

