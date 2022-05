Feuer in griechischem Restaurant - Großeinsatz in Wolfratshausen

Von: Susanne Weiß

Teilen

Im Wolfratshauser Ortsteil Farchet ist ein Feuer ausgebrochen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Großalarm im Wolfratshauser Ortsteil Farchet: Am späten Freitagnachmittag ist in einem Gebäude ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Abend.

Update 21 Uhr: Die Brandbekämpfer haben das Feuer über dem Restaurant „Der Grieche“ im Wolfratshauser Ortsteil Farchet unter Kontrolle. „Es ist jetzt soweit gesichert, dass es sich nicht weiter ausbreitet“, sagt Kreisbrandrat Erich Zengerle. Die Eisatzkräfte haben mit den Nachlöscharbeiten von innen und von über zwei Drehleitern von außen begonnen. „Sie werden mindestens noch zwei Stunden in Anspruch nehmen“, so Zengerle. Für die Feuerwehr wird der Einsatz dann aber noch nicht beendet sein: Es stehen Aufräumarbeiten und voraussichtlich eine Brandwache an.

Wolfratshausen: Brand über Restaurant „Der Grieche“ in Farchet

Als die Feuerwehr kurz nach 17 Uhr anrückte, seien bereits alle Personen aus dem Gebäude gewesen, berichtet Zengerle. Die 17 Bewohner seien anderweitig untergebracht worden. „15 privat und zwei in der Mehrzweckhalle“, so der Kreisbrandrat. Auch Bürgermeister Klaus Heilinglechner sei vor Ort gewesen.

Zeitweise ging der Strom in der Nachbarschaft nicht. Da sich am Dach des Gebäudes, das gebrannt hat, eine oberirdische Leitung befindet, habe der Netzbetreiber den Strom sicherheitshalber abgestellt, berichtet Zengerle. „Wir arbeiten in Leitungsnähe.“ Inzwischen sei die Leitung gekappt. Das heißt: Nur noch das betroffene Gebäude ist ohne Strom, die Häuser im Umkreis sind wieder versorgt.

Neben 93 Kräften der Feuerwehr sind das BRK und die Polizei im Einsatz. Laut Zengerle wurde eine Person in ein Krankenhaus gebracht. Ein Feuerwehrmann musste versorgt werden, sei aber bereits wieder wohlauf. Das BRK habe zudem Verpflegung für die Einsatzkräfte organisiert.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Weidach, Wolfratshausen, Geretsried sowie Gelting waren mit 93 Einsatzkräften vor Ort. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Polizei: Gebäude mutmaßlich nicht mehr bewohnbar

Update 19 Uhr: Der Brand ist noch nicht unter Kontrolle, teilt Kreisbrandrat Erich Zengerle mit. Die Feuerwehr ist mit zwei Drehleitern vor Ort. Aktuell wird die Dachhaut geöffnet, um Glutnester zu beseitigen.

Update 18.30 Uhr: Das Feuer ist im Gebäude des Restaurants „Der Grieche“ ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern an.

Zunächst stand der Dachstuhl in Flammen. Ob der Brand auch dort entstanden ist, kann die Wolfratshauser Polizei noch nicht sagen. Personen befanden sich zu Beginn des Einsatzes nicht im Gebäude, so die Polizei. Mutmaßlich sei das Gebäude nicht mehr bewohnbar.

Neben Polizei und Rettungsdienst sind die Freiwilligen Feuerwehren aus Weidach, Wolfratshausen, Geretsried sowie Gelting vor Ort. Außerdem rückten die Kreisbrandinspektion und die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung an, teilte ein Sprecher mit.

Erstmeldung: Rettungskräfte löschen brennendes Gebäude

Wolfratshausen - Im Wolfratshauser Ortsteil Farchet laufen zur Stunde Löscharbeiten. Am späten Freitagnachmittag gegen 17 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert, weil ein Dachstuhl in Flammen steht.

Wolfratshausen: Dachstuhl steht in Flammen

Zunächst rückten die Freiwilligen Feuerwehren Weidach und Wolfratshausen aus. Aufgrund des Einsatzes ist die Enzianstraße gesperrt. Nach ersten Informationen unserer Zeitung ist das Dachgeschoss des Restaurants „Der Grieche“ von dem Feuer betroffen.

sw

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)