Wolfratshauser Briefmarkensammler feiern 100-jähriges Jubiläum

Von: Volker Ufertinger

Teilen

Ein Blick ins Briefmarkenalbum: Dieter Langnickel sammelt Briefmarken, seit er elf Jahre alt ist. Seine erste zeigte ein „M“, als Abkürzung für die Militärpost in der englischen Besatzungszone. Heute hat der 87-Jährige viele davon. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Genau 100 Jahre ist es her, dass sich in Wolfratshausen Briefmarkenfreunde unter dem Vereinsnamen „Isaria“ zusammentaten. Das wird am Samstag gefeiert.

Wolfratshausen – Nein, Dieter Langnickel (87) hat sie nicht, die blaue Mauritius. Er besitzt zwar weit über 100 000 Postwertzeichen aus aller Herren Länder, aber die berühmteste Briefmarke der Welt ist nicht dabei. „Ich werde immer wieder danach gefragt“, erzählt er. „Es gibt in Deutschland nur eine einzige, im Postmuseum in Berlin, hinter dickem Panzerglas. Da wäre es ein Wunder, wenn ich eine hätte.“ Doch auch so, findet er, ist die Briefmarke als solche eine faszinierende Angelegenheit.

Lesen Sie auch: Briefmarkensammeln, eine besonderes Hobby

Wer sich davon überzeugen will: Am Samstag, 17. September, feiern die Wolfratshauser Briefmarkensammler mit Namen „Isaria“ im Waldramer Pfarrheim zwischen 9 und 16 Uhr ihr 100-jähriges Bestehen. Freunde dieses erlesenen Hobbys können Marken tauschen und erwerben, das „Event-Team Philatelie der Post“ präsentiert an einem eigenen Stand alles, was die Post aktuell zu bieten hat. Und nicht zuletzt: Der zu diesem Zweck angefertigte Sonderstempel „100 Jahre Briefmarkensammler-Verein Isaria“, gestaltet von Langnickels Sohn Uwe, einem Grafik-Designer, ist für die Allgemeinheit verfügbar. Der Eintritt ist frei.

Am Anfang ging es vor allem ums Tauschen

Langnickel selbst kann sich genau erinnern, wie er zu diesem Hobby gekommen ist. Es war im Jahr 1946, als er in den Nachkriegswirren in das kleine Dorf Oppershausen im Harz kam. Er war damals elf Jahre alt und beobachtete gegenüber ein junges Mädchen, das in einem Schuhkarton die Marken sammelte, mit denen die polnische Großmutter ihre Briefe an die Familie frankiert hatte. „Da war alles drauf, wofür sich ein kleiner Junge begeistert, Autos, Schiffe, Pflanzen, Tiere.“

Unter diesem Eindruck ging er mit den wenigen Pfennigen, die er zur Verfügung hatte, zum nächsten Postamt und kaufte eine Briefmarke. Es gab nur eine, sie trug ein großes „M“, stellvertretend für „Militärpost“, schließlich befand man sich im englischen Besatzungsgebiet. „Seitdem hat mich die Philatelie nicht mehr losgelassen“, erzählt der ehemalige Berufssoldat, der nach den Olympischen Spielen in München in Wolfratshausen sesshaft wurde. „Sammeln ist eine Leidenschaft.“

Dieter Langnickel von „Isaria“ organisiert den Tag im Waldramer Pfarrheim. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Verein selbst wurde 1922 gegründet, zu Zeiten einer sich anbahnenden Inflation. Er diente den 40 Mitgliedern zunächst als Tauschbörse, die ersten Schau fand am im September 1938 im Kursaal in Bad Tölz statt. Nach 1945 starten die Sammler von der Isar ihr Unternehmen neu und führten auch einen Neuheitenversand der der Deutschen Bundespost. Das Jahr 1972 brachte nicht nur die Olympischen Spiele nach München, auch „Isaria“ feierte sein 50-jähriges Bestehen mit einem Sonderstempel. Mittlerweile zählt der Verein 18 Mitglieder, man trifft sich jeden ersten Mittwoch im Monat im Waldramer Pfarrheim. Wie in vielen Philatelistenvereinen ist auch in Wolfratshausen der Altersschnitt beträchtlich, was in Zeiten von E-Mail und Whatsapp auch nicht weiter verwundert. Doch es gibt auch Nachwuchs, etwa den jungen Lehrer Emanuel Rüff, bekannt aus seiner Tätigkeit für den Badehausverein.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Auf eine seiner Sammlungen ist Dieter Langnickel besonders stolz, nämlich die der Bundeskanzler und Bundespräsidenten. Das hat auch damit zu tun, dass er zu einem von ihnen, Konrad Adenauer, eine persönliche Verbindung hatte. Als Angehöriger des Bundesgrenzschutzes bewachte er das Palais Schaumburg, das ehemalige Bundeskanzleramt in Bonn. Jeden Morgen um 8.30 Uhr tauchte Adenauer auf und grüßte die Wache – für Langnickel ein Erlebnis, über das er heute noch gerne spricht. „Ich bin wirklich dankbar, dass er meiner Bitte, den Bogen mit den Briefmarken zu signieren, nachgekommen ist“, sagt er. Klar, dass die Sammlung in Waldram zu sehen sein wird. Und noch etwas wartet auf die Besucher: Eine großformatige Darstellung der Geschichte der blauen (sowie der roten) Mauritius. Sie ist ein wahrer Krimi. Und das nicht nur für passionierte Briefmarkensammler.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.