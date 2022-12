Paar seit 60 Jahren verheiratet - „Wir haben keinen Tanz ausgelassen“

Von: Andrea Weber

Seit 60 Jahren verheiratet: Brigitte und Heinrich Schiltenwolf. Rathauschef Klaus Heilinglechner gratulierte. © web

Brigitte und Heinrich Schiltenwolf feiern Diamantene Hochzeit. Das Wolfratshauser Ehepaar hat in 60 Jahren „keinen Tanz ausgelassen“.

Wolfratshausen – Jeden Samstag backt das Ehepaar Schiltenwolf gemeinsam einen Zopf. „Den kann man gut zu allem essen“, weiß Bürgermeister Klaus Heilinglechner. Im gemütlichen Wohnzimmer ist an diesem Tag der Kaffeetisch liebevoll für den hochrangigen Besuch gedeckt. „Das ehrt uns sehr, dass Du zu uns kommst“, sagt Heinrich Schiltenwolf. Man kennt sich lange, man ist per Du. Schiltenwolf ist waschechter Wolfratshauser. Seine Frau Brigitte stammt aus Münsing. Das Paar feierte nun seine Diamantene Hochzeit.

Seit 60 Jahren verbindet die beiden ein gemeinsames Leben. Und das begann beim Tanz. „Ich war eine der Besten im Tanzkurs im Münsinger Burschenverein“, erinnert sich Brigitte Schiltenwolf. Über seinen Freund, Hans Schölderle, lernte auch Heinrich Schiltenwolf das Tanzen. Das sei immer ihre große Leidenschaft geblieben, sagen die Schiltenwolfs heute. Kennengelernt hatten sie sich blutjung im Münsinger Gasthaus Limm. „Wir haben keinen Tanz ausgelassen.“

Der Name Schiltenwolf ist bekannt in der Stadt. Heinrich Schiltenwolf, Jahrgang 1938, lernte in der Schlosserei seines Vaters. Er engagierte sich stets für seinen Beruf, war ehrenamtlicher Arbeitsrichter und viele Jahre als Delegierter in der Handwerkskammer aktiv. Schiltenwolf setzte sich vor allem für die Verbesserung an den Berufsschulen im Oberland ein. 18 Jahre lang saß er für die CSU im Wolfratshauser Stadtrat.

„Wir haben Glück im Leben gehabt und sind gesund geblieben“

Brigitte Schiltenwolf, Jahrgang 1940, lernte nach der Realschule Stenotypistin, arbeitete in einem Münchner Verlag und später im Landratsamt Wolfratshausen. 1966 kamen die Zwillinge Hannes und Stephan zur Welt, vier Jahre später Sohn Hubert, die gemeinsam in vierter Generation den Metallbau Schiltenwolf im Gewerbepark führen. Der Seniorchef schaut heute noch täglich im Betrieb vorbei.

Die Schiltenwolfs sind bodenständige Leute. „Ich wollte als junger Bursch weg von Wolfratshausen. Dass ich geblieben bin, bereue ich aber nicht“, gesteht Heinrich Schiltenwolf. „Wir haben Glück im Leben gehabt und sind gesund geblieben.“ Dafür sind die Schiltenwolfs dankbar. Inzwischen sind ihre Enkelkinder, Anna, Jasmin und Eva auch schon erwachsen. Die Liebe zur Musik ist beiden Jubilaren geblieben. „Wenn wir einen Walzer hören, dann geht uns das Herz auf.“ web

