Seit 60 Jahren verheiratet und verliebt, wie am ersten Tag: Britta und Wolfgang Schneider

Britta und Wolfgang Schneider aus Wolfratshausen sind seit 60 Jahren verheiratet. In diesen gemeinsamen Jahrzehnten haben sie viel von der Welt gesehen.

Wolfratshausen – Im Wohnzimmer von Britta und Wolfgang Schneider hängen goldene Buddha-Figuren an der Wand, daneben eine Malerei aus Thailand. Auch der Wohnzimmertisch trägt südostasiatische Züge. „Alles Erinnerungen an die Zeit, die wir dort hatten“, sagt Britta Schneider. Für die Eheleute war der achtjährige Aufenthalt auf der Halbinsel so etwas wie ihre Hochzeitsreise. Vor 60 Jahren gaben sich die beiden das Ja-Wort, diese Woche feierten sie ihre Diamantene Hochzeit.

Bei der Arbeit für einen Berliner Pharmazie-Riesen lernten sich die Laborassistentin und der Kaufmann kennen. Als Wolfgang Schneider das Angebot bekam, für die Firma eine Stelle im Ausland anzunehmen, willigte er ein – unter einer Bedingung: „Ich wollte sie unbedingt mitnehmen.“ Die beiden Berliner heirateten. Frisch vermählt machte sich Wolfgang Schneider auf den Weg ins Ausland. Seine Reise führte ihn für drei Monate nach Vietnam. Dann ging es weiter nach Pakistan, wo seine inzwischen nachgereiste Frau schwanger wurde. Die Eheleute zogen weiter nach Thailand, wo im Abstand von vier Jahren ihre beiden Töchter zur Welt kamen. „Die Zeit dort hat uns sehr geprägt“, sagen beide. „Auch weil dort unsere Familie entstanden ist.“

Zur Einschulung der ältesten Tochter ging es für die vierköpfige Familie zurück nach Berlin, wo Wolfgang Schneider zum Vorstandsassistenten in seiner Firma aufstieg. Dies war der Grundstein für den zweiten langen Auslandsaufenthalt. 1987 – die Töchter waren längst aus dem Haus – wurde er Geschäftsführer einer Tochterfirma in Schweden. Fünf Jahre lebte er mit seiner Frau in Stockholm.

Im Rentenalter widmeten sich die beiden einem lieb gewordenen Hobby: „Wir waren unheimlich gerne segeln.“ Mehrere Monate verbrachten die Weltenbummler auf ihrem Segelschiff, monatelang gab es für die beiden nur sie zwei und das Meer. Wie das geht? „Das geht gut“, sagt Schneider. „Aber es geht nur, wenn man sich bedingungslos vertraut und sich bedingungslos liebt.“ Er liebe seine Frau noch genauso wie am ersten Tag, sagt der 86-Jährige. Seine 81-jährige Frau lächelt: „Es gibt kein größeres Kompliment.“

Dominik Stallein

