„Wurden von drei Explosionen geweckt“: Verzweifelte Lehrerin meldet sich aus Ukraine

Von: Carl-Christian Eick

Laut Berichten aus Wolfratshausens Freundschaftsstadt Brody wurde der Luftwaffenstützpunkt „Brody Air Base“ (Foto) ganz in der Nähe der Kleinstadt im Westen der Ukraine von russischen Raketen zerstört. © Privat

Die Deutschlehrerin Halyna Basok lebt in Wolfratshausens Freundschaftsstadt Brody/Ukraine. Sie berichtet von Explosionen.

Brody/Wolfratshausen – „Wie in einem Albtraum“: Bislang wurde zumindest räumlich weit entfernt von Wolfratshausens Freundschaftsstadt Brody Blut vergossen. Gut 1000 Kilometer trennt die kleine Handelsstadt im Westen des Landes von der Ostukraine, von der Frontlinie, an der seit 2014 Kampfhandlungen zwischen ukrainischen Truppen und von Russland unterstützten Milizen stattfanden. Nun hat sich die Lage über Nacht dramatisch verändert: Im Zuge der Invasion der Ukraine bombardierte das russische Militär wie berichtet auch den Luftwaffenstützpunkt „Brody Air Base“, nur sechs Kilometer Luftlinie entfernt vom Zentrum der 24 000-Einwohner-Stadt.

Es sei wie ein Albtraum gewesen, berichtet Halyna Basok unserer Zeitung. Die Deutschlehrerin und Dolmetscherin lebt in Wolfratshausens Freundschaftsstadt und hat in den vergangenen Jahren Delegationen aus Brody bei ihren Besuchen der Flößerstadt begleitet.

Kontakt in die Ukraine nach russischer Invasion kaum möglich

Damit nicht genug: Für das Wolfratshauser Rathaus stellt Basok immer wieder Kontakt zur Stadtverwaltung in Brody her. Konkret: „Zwar ist sie dort nicht angestellt, da sie aber perfekt Deutsch spricht, übersetzt sie in der Regel unsere Anliegen und leitet diese an die Rathausleitung in Brody weiter“, erklärt Alexandra von Alvensleben. Sie betreut im Wolfratshauser Rathaus die Städtepartnerschaften und -freundschaften sowie die Patenschaft mit der „Oste“, ein Flottendienstboot der Bundesmarine.

Luftwaffenstützpunkt „Brody Air Base“ bombardiert

Seit dem Angriff der russischen Truppen in der Nacht auf Donnerstag ist es relativ schwer, Menschen in Brody zu erreichen. Rathauschef Klaus Heilinglechner hat seinem Amtskollegen in der Westukraine, Anatolij Belej, eine eine E-Mail geschickt. Eine Antwort bekam er bislang nicht. Dolmetscherin Basok reagierte am Freitagfrüh um 8 Uhr auf eine E-Mail unserer Zeitung: „Der letzte Tag war für uns wie in einem Albtraum“, schreibt sie. Da in Brody zwei ukrainische „Militärtruppen“ stationiert seien, hätten die russischen Angreifer das Umfeld der Kleinstadt ins Visier genommen. Am Donnerstagmorgen „wurden wir von drei Explosionen geweckt“. Zwar habe „die ganze Ukraine Angst vor einem Angriff“ gehabt, doch konkret vorbereitet seien die Menschen in Brody auf das Bombardement des örtlichen Luftwaffenstützpunkts nicht gewesen: „Es war schrecklich.“

Wir sind in ein Dorf gefahren, aber es ist nur 25 Kilometer entfernt. Wie man sieht, ist es nirgends mehr sicher in der Ukraine, auch nicht im Westen.“

Große Angst, schreibt Basok, habe man vor allem um die Kinder: „Deshalb sind wir in ein Dorf gefahren, aber es ist nur 25 Kilometer entfernt. Wie man sieht, ist es nirgends mehr sicher in der Ukraine, auch nicht im Westen.“ Den ganzen Donnerstag habe sie am Fernseher das Geschehen verfolgt. An Essen oder Schlaf sei nicht zu denken gewesen. Die Nacht auf Freitag und der Freitagmorgen „waren Gott sei Dank ruhig, doch „es gibt hier keine Sicherheit“.

„Wir brauchen Ihre Unterstützung und Anteilnahme“, appelliert die Deutschlehrerin an die Wolfratshauser. „Wir bitten die Zivilbevölkerung um mehr Demonstrationen“ und die deutsche Bundesregierung um noch mehr Unterstützung als bisher. Bekanntlich schließt die rot-grün-gelbe Koalition die Lieferung von Waffen in die Ukraine kategorisch aus.

Wolfratshausen bereitet sich für Aufnahme von Flüchtlingen vor

„Die Ukraine ist heute wie eine Schutzschleuse im Wasserdamm zwischen dem russischen Sturm und europäischer Stille“, so Basok in ihrer E-Mail. „Wenn man uns nicht hilft, wird das nächste Land an der Reihe sein.“

Wolfratshausens Vize-Bürgermeister Günther Eibl, der am Freitag Rathauschef Heilinglechner vertrat, bittet die Bevölkerung um Solidarität: „Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, in Anbetracht der dramatischen Bilder in der Ukraine ist davon auszugehen, dass wir auch in Wolfratshausen wahrscheinlich mit ukrainischen Flüchtlingsfamilien zu rechnen haben“, so Eibl in einer Pressemitteilung. Da man „besser agieren als reagieren sollte“, sagte Eibl gegenüber unserer Zeitung, wolle man sich auf die Situation einstellen. Wer eine Unterkunft für „etwaige ukrainische Flüchtlinge“ zur Verfügung stellen kann, ist aufgerufen, sich per E-Mail an ukraine@wolfratshausen.de bei der Stadt zu melden.

Es geht jetzt darum, dass wir vorbereitet sind.

„Vorsorglich", das betont Eibl, sind am Freitag alle Sportvereine über die Möglichkeit informiert worden, dass Sportstätten zur Unterbringungen von Flüchtlingen genutzt werden müssen. Wenn, dann käme dafür zunächst die Turnhalle in Weidach als „Notunterkunft" in Frage. Im Falle des Falles müssten aber auch andere städtischen Liegenschaften wie die Mehrzweckhalle in Farchet, die Zweifachturnhalle in Waldram und die Sporthalle am Hammerschmiedweg kurzfristig für Geflüchtete bereitgestellt werden. „Aktuell", so der Vize-Bürgermeister, können alle Sportstätten in der Loisachstadt von den Vereinen genutzt werden. „Es geht jetzt darum, dass wir vorbereitet sind." (cce)

