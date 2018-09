Wolfratshauser Wahrzeichen muss saniert werden – und vielleicht verschoben

Kein einziger Tropfen Wasser fließt mehr aus dem Brunnen am Wolfratshauser Marienplatz. Das Wahrzeichen an der Marktstraße muss aufwendig saniert und vielleicht auch verlegt werden.

Wolfratshausen – Für Rathauschef Klaus Heilinglechner ist er ein „Wahrzeichen unserer Stadt“: der Brunnen am Marienplatz in Wolfratshausen. Es ist ein Denkmal für die gefallenen Soldaten aus der Loisachstadt. Seit einigen Wochen läuft allerdings kein Wasser mehr in das Wahrzeichen.

Der Brunnen muss aufwendig saniert werden. Ob das Denkmal seinen prominenten Platz direkt an der Marktstraße behält, ist allerdings fraglich. Der Stadtrat möchte die Umgestaltung der Innenstadt vorantreiben. „Dabei darf es keine Denkverbote geben“, betont Vize-Bürgermeister Fritz Schnaller gegenüber unserer Zeitung. Schnaller hatte über viele Monate im Hintergrund mit Behörden und Ministerien daran gearbeitet, dass der Stadtrat nun überhaupt über eine Umgestaltung nachdenken kann. Dabei möchte der SPD-Stadtrat auch den Marienplatz in das Konzept einbeziehen.

Rathauschef Klaus Heilinglechner plädiert ebenfalls für eine ganzheitliche Lösung in der Innenstadt. Auf Nachfrage, wie er zum Thema Brunnenverlegung steht, äußert sich der Bürgermeister nur vage: „Machbar ist alles.“ Derzeit habe der Brunnen in seinen Augen „eine Position, die den Marienplatz einschränkt, weil der schöne Bereich vor der Kirche nur selten wahrgenommen wird.“ Grund ist der große, steinerne Brunnen davor. Auch auf dem Fußgängerweg direkt vor dem Brunnen geht es eng zu, so der Bürgermeister. Mit einer Verlegung des Brunnens einige Meter in Richtung der Pfarrkirche, könnte man „mehr Raum gewinnen“, meint Heilinglechner.

Der Bürgermeister betont, dass dies seine persönliche Meinung sei. Er möchte, bevor er das Thema aufs Tableau hebt, die Meinung der Wolfratshauser anhören. „Die Vorstellungen der Bürger für die Innenstadt und damit auch für den Marienplatz sind natürlich eine wichtige Frage.“

Im Stadtrat habe es noch keine Gespräche über eine Verlegung des Brunnens gegeben. Thema war das Denkmal allerdings aus einem anderen Grund. Der Brunnen muss saniert werden. Der Wasser-Zulauf ist kaputt, weshalb das Bauwerk bei normaler Nutzung unterspült würde. Was genau das Problem ist und wie man es beheben kann, wird überprüft. Vorsorglich hat der Stadtrat laut Heilinglechner 200 000 Euro für die Maßnahme im Haushalt eingestellt. Ob diese Summe gebraucht wird, steht nicht fest. „Wir haben bewusst einen großzügigen Betrag vorgesehen.“

Die Summe ist ausschließlich für die Sanierung des Brunnens eingeplant. Etwaige Überlegungen, das Bauwerk zu verschieben, hätten damit nichts zu tun, betont der Bürgermeister. Mit einer schnellen Verlegung des Brunnens ist ohnehin nicht zu rechnen. Kürzlich erteilte der Rathauschef einer flotten Umgestaltung der Innenstadt eine Absage. In seinen Augen hat die Neuerrichtung des ehemaligen Isar-Kaufhauses am Untermarkt 7-11 Priorität.

Wie berichtet plant eine GmbH den Abriss des Gebäudekomplexes und den Neubau ein Geschäftshauses an dieser Stelle. Heilinglechner rechnet „sehr bald“ mit dem Beginn der Maßnahme. Mit der Umgestaltung der Marktstraße parallel noch eine zweite Großbaustelle im Zentrum zu schaffen, wolle er weder Anwohnern noch Geschäftsleuten oder Autofahrern antun. Dominik Stallein