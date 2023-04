Bürgermeister gibt bekannt: So viel Geld bescherten die Verkehrsüberwacher dem Stadtsäckel

Von: Carl-Christian Eick

Knapp 195.000 Euro Verwarn- und Bußgelder bescherten die Kontrollen der Kommunalen Verkehrsüberwachung im Jahr 2022 der Stadt Wolfratshausen. © Symbolfoto: Thomas Plettenberg

Wie viel Geld nahm die Stadt Wolfratshausen durch Verwarn- und Bußgelder im vergangenen Jahr ein? Die Antwort auf diese Frage gab der Bürgermeister jetzt den Stadträten.

Wolfratshausen – In ihrer Sitzung im Februar zogen einige Stadträte die Augenbrauen hoch: Sie mussten zur Kenntnis nehmen, dass die Kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ) ein Minus erwirtschaftet habe. Unterm Strich stand ein Fehlbetrag von rund 350 000 Euro. In der jüngsten Sitzung korrigierte Bürgermeister Klaus Heilinglechner diese Aussage. Einige „Zahlen aus dem Haushaltsplan“ seien „nicht vollständig berücksichtigt“ worden, so der Rathauschef.

Bürgermeister gibt bekannt: So viel Geld bescherte die Kommunale Verkehrsüberwachung dem Stadtsäckel

„Generell ist die KVÜ kostendeckend und erwirtschaftet einen Gewinn“, gab Heilinglechner bekannt. Das Defizit Ende des Jahres 2021 erklärte er mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie, sprich den Lockdowns sowie dem verminderten Verkehrsaufkommen infolge der Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Rund 174 000 Euro nahm die KVÜ 2021 unter anderem durch Verwaltungsgebühren ein, dazu kamen knapp 195 000 Euro Verwarn- sowie Bußgelder. Abzüglich der Kosten für Personal und Verwaltung (rund 488 000 Euro), blieb ein Fehlbetrag von rund 119 500 Euro.

Nach den Corona-Lockdowns wendete sich das Blatt wieder

Laut einer vorläufigen Bilanz wendete sich das Blatt im vergangenen Jahr wieder. Die Einnahmen durch Verwaltungsgebühren und Kostenbeiträge anderer Kommunen, die sich der KVÜ im Wolfratshauser Rathaus bedienen, stiegen auf 277 000 Euro. Verkehrssünder zahlten summa summarum 271 000 Euro Verwarn- und Bußgelder. Dem stehen laut Bürgermeister 469 000 Euro Personal- und Verwaltungskosten gegenüber – es bleibt ein Überschuss von 79 000 Euro. (cce)

