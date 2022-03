„Es zerreißt einem das Herz“: Bürgermeister berichtet über Hilfstransport nach Brody

Von: Carl-Christian Eick

An der polnisch-ukrainischen Grenze traf Bürgermeister Klaus Heilinglechner (re.) beim Umladen der Hilfsgüter seinen Amtskollegen aus Brody, Anatolij Belej. © privat

Ein Konvoi mit Bürgermeister Klaus Heilinglechner an der Spitze hat vor wenigen Tagen Hilfsgüter nach Brody gebracht. Davon erzählte der Rathauschef im Stadtrat.

Wolfratshausen – Der Transport von mehreren Tonnen Hilfsgütern an die polnisch-ukrainische Grenze – bestimmt für die Menschen in Wolfratshausens Freundschaftsstadt Brody – hat bei Bürgermeister Klaus Heilinglechner und Stadtrat Peter Lobenstein Spuren hinterlassen. Wie berichtet steuerten die beiden sowie Robert Klingel, Chef der DLRG Schäftlarn-Wolfratshausen, und Robert Buxbaum, Kommandant der Weidacher Feuerwehr, gemeinsam zwei 7,5-Tonnen-Lkw ins Grenzgebiet. In Erinnerungen bleiben „sehr bewegende Bilder“, berichtete Heilinglechner am Dienstag in der Stadtratssitzung.

Die Leere in den Gesichtern der Menschen

Tief berührt haben den Rathauschef und Lobenstein „die Leere in den Gesichtern der Menschen“, die vor dem Blutvergießen aus der Ukraine nach Polen flüchten. Es seien „vor allem Frauen mit kleinen Kindern“, so Heilinglechner. Die Reise von Wolfratshausen gen Osten sei sehr anstrengend gewesen, allein die Rückfahrt dauerte 17 Stunden. „Aber man fährt in die Heimat, man fährt nach Hause“, gab der Bürgermeister zu bedenken – den Flüchtenden dagegen stehe eine Odyssee „in eine ungewisse Zukunft“ bevor.

Ukrainische Männer dürfen nicht ausreisen - sie müssen kämpfen

Keiner von ihnen habe mehr dabei „als einen Rucksack oder eine kleine Tasche“, sahen die Wolfratshauser an der Grenze. Zurück ließen die Kriegsflüchtlinge ihr gesamtes Hab und Gut – und keiner wisse, ob er seine Heimat, seinen Ehemann, seinen Vater oder Großvater wiedersehe. Bekanntlich dürfen Männer zwischen 18 und 60 Jahren die Ukraine nicht verlassen, weil sie zur Landesverteidigung gegen die russische Armee eingesetzt werden.

In Brody, das erfuhr der Wolfratshauser Rathauschef von seinem Amtskollegen Anatolij Belej, schlafen die Bürger seit einem Raketenbeschuss der rund 100 Kilometer entfernten Stadt Lemberg „in den Kellern“. Sollte die Freundschaftsstadt weitere Hilfsgüter benötigen, werde man erneut aktiv, kündigte der Bürgermeister an. Von „privaten Aktionen“ bat er Abstand zu nehmen. Hilfsaktionen müssten organisiert und koordiniert werden, „die Prozesse müssen aufeinander abgestimmt sein“.

Die Menge an Sachspenden, die von gut 400 Bürgern am Samstag und Sonntag auf dem Hatzplatz abgegeben worden war, nannte der Rathauschef „gigantisch“. Lobenstein, dem die Eindrücke im Grenzgebiet „das Herz zerrissen haben“, sagte allen Spendern und ehrenamtlichen Helfern Dank: „Es war eine Gesamtleistung unserer Stadt.“ Heilinglechner lobte, dass erneut bewiesen worden sei, „dass Wolfratshausen hilft“, wenn Hilfe benötigt werde. Lobenstein: „Das ist ein gutes Gefühl.“

