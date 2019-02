Bund Naturschutz: Fällungen bitte an die Behörden melden

Der Bund Naturschutz bittet die Wolfratshauser Bürger, sich bei Baumfällungen direkt an die Behörden zu wenden. Die Ortsgruppe ist nicht in der Lage, jedem Einzelfall nachzugehen.

Wolfratshausen – Die Ortsgruppe des Bund Naturschutz (BN) erreichen so viele Hinweise auf bereits gefällte oder demnächst zu fällende Bäume, dass sie am Rande ihrer Kapazitäten ist. „Leider kann die Ortsgruppe nicht jedem Einzelfall nachgehen, denn es sind einfach zu viele solcher Fälle geworden, und unsere Möglichkeiten sind sowohl personell als auch rechtlich begrenzt“, schreibt Vorsitzende Sigrid Bender. Sie bittet Bürger, sich in Zweifelsfällen an die zuständigen Behörden zu wenden, also das städtische Bauamt oder die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt.

Grundsätzlich befinde man sich in einem Zeitraum, in dem Bäume nicht durch das Gesetz vor einer Fällung geschützt sind. Das Rodungs- und Fällverbot nach Paragraf 39 des Bundesnaturschutzgesetzes gilt vom 1. März bis 30. September. „Außerdem genießen die meisten Bäume in Wolfratshausen auch keinen weiteren Schutz, den etwa eine Baumschutzverordnung bieten könnte“, so Bender. Zuletzt habe sich der Stadtrat im September gegen eine solche Verordnung ausgesprochen. Dennoch appelliert die BN-Vorsitzende an die Bürger: „Erhalten Sie ihren alten Baum, oder pflanzen Sie einen.“ Speziell größere Bäume seien wichtig für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, insbesondere für das Stadtklima und die Reinigung der Luft. Außerdem prägen und verschönern Bäume laut Bender das Ortsbild. „Nicht zuletzt bieten sie Lebensraum für tausende von heimischen Vögeln, Insekten, Pflanzen und Pilzen.“